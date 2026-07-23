За місяць пожежі знищили понад 3 тис. га степу в «Асканії-Новій»
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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За місяць вогонь знищив понад 3,1 тисячі гектарів території біосферного заповідника «Асканія-Нова». Пожежі поширилися й на буферну зону та прилеглі антропогенні ландшафти.
Про це повідомили в адміністрації заповідника.
За підсумками дистанційного моніторингу, що проводили за супутниковими знімками Sentinel-2 та даними картографічної платформи NASA FIRMS, у період з 22 червня по 22 липня 2026 року фахівці зафіксували:
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3149,2 гектара згарищ у природному ядрі (заповідній зоні);
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703,3 гектара — у буферній зоні;
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58,1 гектара — у зоні антропогенних ландшафтів.
Загальна площа територій, охоплених вогнем за місяць, сягнула 3910,6 гектара.
Раніше повідомлялося, що на території біосферного заповідника «Асканія-Нова» наприкінці червня 2026 року відбулися дві пожежі, які знищили 1928 гектарів заповідного степу у масиві «Південний».
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