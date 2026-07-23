За місяць пожежі знищили понад 3 тис. га степу в «Асканії-Новій». Ілюстративне фото: Суспільне

За місяць вогонь знищив понад 3,1 тисячі гектарів території біосферного заповідника «Асканія-Нова». Пожежі поширилися й на буферну зону та прилеглі антропогенні ландшафти.

Про це повідомили в адміністрації заповідника.

За підсумками дистанційного моніторингу, що проводили за супутниковими знімками Sentinel-2 та даними картографічної платформи NASA FIRMS, у період з 22 червня по 22 липня 2026 року фахівці зафіксували:

3149,2 гектара згарищ у природному ядрі (заповідній зоні);

703,3 гектара — у буферній зоні;

58,1 гектара — у зоні антропогенних ландшафтів.

Загальна площа територій, охоплених вогнем за місяць, сягнула 3910,6 гектара.

Супутниковий знімок Sentinel-2 із зафіксованими наслідками пожежі в заповіднику «Асканія-Нова» за період 22.06 – 22.07.2026. ФотоБіосферний заповідник «Асканія-Нова»

Раніше повідомлялося, що на території біосферного заповідника «Асканія-Нова» наприкінці червня 2026 року відбулися дві пожежі, які знищили 1928 гектарів заповідного степу у масиві «Південний».