 Через масований обстріл Херсона загинув чоловік, пошкоджені будинки та школа

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Головна Новини Оборона 8:44, 25 липня, 2026

Через масований обстріл Херсона загинув чоловік, пошкоджені будинки та школа

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Вранці 25 липня російські військові масовано обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок атаки загинув 47-річний чоловік, ще двоє людей дістали поранення.

Про це повідомили керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько та Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, обстріл розпочався близько 6:00. Спочатку особу загиблого встановлювали, згодом прокуратура повідомила, що чоловіку було 47 років.

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Через російський удар також пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, школа і магазини.

Крім того, начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що протягом доби російські війська били по критичній і соціальній інфраструктурі, житлових кварталах області. Пошкоджені три багатоповерхівки, 10 приватних будинків, гараж і автомобілі.

За його словами, внаслідок російської агресії за минулу добу на Херсонщині загинула одна людина, ще 15 дістали поранення.

Також вночі 25 липня росіяни атакували і Миколаїв. Внаслідок атаки пошкоджені шість гаражів та автомобіль. Минулої доби під ударом опинився порт у Миколаївському районі.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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