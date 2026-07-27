 На Миколаївщині за добу сталося 30 пожеж: чоловік отримав опіки, вогонь пошкодив приватні будинки

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Головна Новини Інциденти 9:19, 27 липня, 2026

На Миколаївщині за добу сталося 30 пожеж: чоловік отримав опіки, вогонь пошкодив приватні будинки

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Упродовж 26 липня та вночі 27 липня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували 30 пожеж, більшість із яких сталися через займання сухої рослинності.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Із загальної кількості пожеж 26 були пов'язані із займанням сухої трави, сміття, чагарників і пожнивних залишків. В окремих випадках полум'я перекинулося на приватні території.

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Так, у садовому товаристві «Півники» поблизу села Лоцкине Баштанського району під час пожежі сухостою вогонь охопив сараї. Власник однієї з ділянок намагався самостійно загасити полум'я, однак отримав опіки. Чоловіка госпіталізували. Загальна площа пожежі сягнула 5 гектарів.

Подібний випадок стався і в Миколаєві, де вогонь із сухостою перекинувся на господарську споруду. Площа займання становила 1 550 квадратних метрів.

Ще чотири пожежі не були пов'язані із займанням сухої рослинності. Зокрема, у Кривому Озері горіла господарська споруда, у Первомайську — перекриття житлового будинку, у Веселиновому — легковий автомобіль Nissan Primera та шини, а в Миколаєві під ранок загорівся мікроавтобус.

Найбільше пожеж зафіксували у Миколаївському районі — 10, ще 8 сталися у Баштанському районі. У Вознесенському та Первомайському районах, а також у Миколаєві рятувальники ліквідували по 4 пожежі.

Загальна площа всіх займань перевищила 14 гектарів. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на 7 житлових будинків та одну господарську споруду.

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що за добу до цього у Миколаївському районі під час пожежі у дворі приватного будинку 50-річний чоловік отримав опіки. Його госпіталізували.

Загалом від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. За даними рятувальників, найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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