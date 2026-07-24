Російська ракетна атака на Київщину: загинули 6 людей, десятки — постраждали
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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У п'ятницю, 24 липня, через російський ракетний удар по Київщині загинули шестеро людей, ще десятки отримали поранення. На місцях влучань триває рятувальна операція.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, на місці працюють усі необхідні служби, а фахівці продовжують з'ясовувати обставини атаки.
Зеленський наголосив, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільному населенню, та закликав міжнародних партнерів посилити допомогу Україні.
— Жорстокі удари по людях, за які росіяни мають відповідати. Росія вже давно не зважає на жодні міжнародні норми, жодні людські. Вони зацікавлені лише у продовженні вбивств. Важливо, щоб партнери теж повністю розуміли, що від них також залежить захист життя. Ракети для «Петріотів» — це пріоритет номер один, — зазначив він.
Нагадаємо, що сьогодні через російську атаку 24 липня по Одесі постраждали двоє людей. Медики надали їм допомогу на місці, їхній стан оцінюють, як задовільний.
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