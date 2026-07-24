За пів року підприємці Миколаївщини сплатили майже ₴30 млн екоподатку

Підприємці Миколаївщини сплатили майже ₴30 млн екоподатку за пів року. Ілюстративне фото: UKR.NET

У січні–червні 2026 року підприємці Миколаївщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 29,8 мільйона гривень екологічного податку.

Про це повідомили у обласному управлінні Державної податкової служби.

Зазначається, що 19,1 мільйона гривень надійшло до державного бюджету, а 10,7 мільйона гривень — отримали місцеві бюджети.

У податковій службі нагадали, що екоподаток платять за викиди шкідливих речовин у повітря, скиди у водойми та зберігання відходів, у тому числі радіоактивних. Ці кошти йдуть на охорону природи та відновлення природних ресурсів.

Нагадаємо, що загальна сума збитків, заподіяних державі внаслідок порушень природоохоронного законодавства за перше півріччя 2026 року, становить 232,2 мільйона гривень.