Через війну частка Херсонщини у виробництві овочів в Україні скоротилася до 1%
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Через повномасштабне вторгнення Херсонщина значно скоротила виробництво овочів і баштанних культур. Нині область забезпечує близько 1% загального виробництва овочів в Україні та 3% баштанних культур.
Про це повідомили в AgroWeek.
За інформацією голови Державної служби статистики Арсена Макарчука, до лютого 2022 року регіон забезпечував близько 12,4% усіх овочів, які вирощували в Україні, а також приблизно третину баштанних культур.
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Після початку повномасштабного вторгнення ці показники різко зменшилися. Наразі на Херсонщину припадає близько 1% загального виробництва овочів і близько 3% баштанних культур.
Однією з причин такого скорочення стали військові дії. Через них частина земель залишилася замінованою, були пошкоджені або зруйновані системи зрошення, склади та інша аграрна інфраструктура. Також аграрії зіткнулися з нестачею працівників, техніки, насіння, добрив і труднощами з логістикою.
Скорочення виробництва позначилося й на економіці області. Зменшилися валовий регіональний продукт, доходи фермерських господарств і агропідприємств, а також кількість робочих місць.
Для відновлення галузі необхідно розмінувати землі, відновити зрошувальні системи, логістичні маршрути та забезпечити виробників технікою, насінням і матеріалами.
Також важливими залишаються фінансова підтримка фермерів і залучення інвестицій для відбудови аграрної інфраструктури. За оцінками фахівців, відновлення виробництва залежатиме не лише від фінансування, а й від безпекової ситуації в регіоні.
«Інвестиції у відновлення інфраструктури, довгострокові кредитні програми, технологічна модернізація та міжнародна допомога можуть пришвидшити відновлення галузі», — зазначили на сайті.
За оцінками фахівців, відновлення виробництва залежатиме не лише від фінансування, а й від безпекової ситуації в регіоні та масштабної комплексної підтримки.
Нагадаємо, у Херсонській області розпочався сезон збирання кавунів попри фронтові умови та несприятливу погоду. Фермери вже відвантажують перші партії врожаю покупцям із різних областей України.
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