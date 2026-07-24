 Через війну частка Херсонщини у виробництві овочів в Україні скоротилася до 1%

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Головна Новини Економіка 16:22, 24 липня, 2026

Через війну частка Херсонщини у виробництві овочів в Україні скоротилася до 1%

Через війну частка Херсонщини у виробництві овочів в Україні скоротилася до 1%. Ілюстративне фото: МикВістіЧерез війну частка Херсонщини у виробництві овочів в Україні скоротилася до 1%. Ілюстративне фото: МикВісті

Через повномасштабне вторгнення Херсонщина значно скоротила виробництво овочів і баштанних культур. Нині область забезпечує близько 1% загального виробництва овочів в Україні та 3% баштанних культур.

Про це повідомили в AgroWeek.

За інформацією голови Державної служби статистики Арсена Макарчука, до лютого 2022 року регіон забезпечував близько 12,4% усіх овочів, які вирощували в Україні, а також приблизно третину баштанних культур.

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Після початку повномасштабного вторгнення ці показники різко зменшилися. Наразі на Херсонщину припадає близько 1% загального виробництва овочів і близько 3% баштанних культур.

Однією з причин такого скорочення стали військові дії. Через них частина земель залишилася замінованою, були пошкоджені або зруйновані системи зрошення, склади та інша аграрна інфраструктура. Також аграрії зіткнулися з нестачею працівників, техніки, насіння, добрив і труднощами з логістикою.

Скорочення виробництва позначилося й на економіці області. Зменшилися валовий регіональний продукт, доходи фермерських господарств і агропідприємств, а також кількість робочих місць.

Для відновлення галузі необхідно розмінувати землі, відновити зрошувальні системи, логістичні маршрути та забезпечити виробників технікою, насінням і матеріалами.

Також важливими залишаються фінансова підтримка фермерів і залучення інвестицій для відбудови аграрної інфраструктури. За оцінками фахівців, відновлення виробництва залежатиме не лише від фінансування, а й від безпекової ситуації в регіоні.

«Інвестиції у відновлення інфраструктури, довгострокові кредитні програми, технологічна модернізація та міжнародна допомога можуть пришвидшити відновлення галузі», — зазначили на сайті.

За оцінками фахівців, відновлення виробництва залежатиме не лише від фінансування, а й від безпекової ситуації в регіоні та масштабної комплексної підтримки.

Нагадаємо, у Херсонській області розпочався сезон збирання кавунів попри фронтові умови та несприятливу погоду. Фермери вже відвантажують перші партії врожаю покупцям із різних областей України.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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