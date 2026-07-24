Через війну частка Херсонщини у виробництві овочів в Україні скоротилася до 1%. Ілюстративне фото: МикВісті

Через повномасштабне вторгнення Херсонщина значно скоротила виробництво овочів і баштанних культур. Нині область забезпечує близько 1% загального виробництва овочів в Україні та 3% баштанних культур.

Про це повідомили в AgroWeek.

За інформацією голови Державної служби статистики Арсена Макарчука, до лютого 2022 року регіон забезпечував близько 12,4% усіх овочів, які вирощували в Україні, а також приблизно третину баштанних культур.

Після початку повномасштабного вторгнення ці показники різко зменшилися. Наразі на Херсонщину припадає близько 1% загального виробництва овочів і близько 3% баштанних культур.

Однією з причин такого скорочення стали військові дії. Через них частина земель залишилася замінованою, були пошкоджені або зруйновані системи зрошення, склади та інша аграрна інфраструктура. Також аграрії зіткнулися з нестачею працівників, техніки, насіння, добрив і труднощами з логістикою.

Скорочення виробництва позначилося й на економіці області. Зменшилися валовий регіональний продукт, доходи фермерських господарств і агропідприємств, а також кількість робочих місць.

Для відновлення галузі необхідно розмінувати землі, відновити зрошувальні системи, логістичні маршрути та забезпечити виробників технікою, насінням і матеріалами.

Також важливими залишаються фінансова підтримка фермерів і залучення інвестицій для відбудови аграрної інфраструктури. За оцінками фахівців, відновлення виробництва залежатиме не лише від фінансування, а й від безпекової ситуації в регіоні.

«Інвестиції у відновлення інфраструктури, довгострокові кредитні програми, технологічна модернізація та міжнародна допомога можуть пришвидшити відновлення галузі», — зазначили на сайті.

За оцінками фахівців, відновлення виробництва залежатиме не лише від фінансування, а й від безпекової ситуації в регіоні та масштабної комплексної підтримки.

Нагадаємо, у Херсонській області розпочався сезон збирання кавунів попри фронтові умови та несприятливу погоду. Фермери вже відвантажують перші партії врожаю покупцям із різних областей України.