 Херсонські аграрії розпочали збір кавунів

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Головна Новини Суспільство 20:13, 23 липня, 2026

Херсонські аграрії розпочали збір кавунів

Аграрії розпочали збір кавунів на Херсонщині. Ілюстративне фото: СуспільнеАграрії розпочали збір кавунів на Херсонщині. Ілюстративне фото: Суспільне

У Херсонській області розпочався сезон збирання кавунів попри фронтові умови та несприятливу погоду. Фермери вже відвантажують перші партії врожаю покупцям із різних областей України.

Про це повідомив «Мост».

Фермер Дмитро Ільяш розповів, що збільшив площу під баштанними з п'яти до дев'яти гектарів. Кавуни вирощують на крапельному поливі. На полях ростуть як ранні сорти, так і великоплідні гібриди вагою до 15–17 кілограмів.

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Однак цього року кавуни достигли майже на місяць пізніше через прохолодну погоду.

«Це ранній кавун, але через прохолодні погодні умови його дозрівання відтягнулося майже на один місяць. Ми запізнилися з висадкою, але навіть ті, хто посадив раніше, не вийшли раніше, тому що було дуже прохолодно», — зазначив фермер.

Незважаючи на це, врожай уже відвантажують покупцям з різних регіонів.

«Кавуни сортують за вагою від 5 кг. В основному продавці самі до нас приїжджають, ми відвантажуємо, і вони вже по всій Україні розвозять», — підкреслив Дмитро Ільяш.

Кавуни продають безпосередньо з поля по 10 гривень за кілограм. За словами фермера, таку ціну встановили, щоб продукція була доступною для покупців.

«Хотілося б краще, але треба і поважати покупців. Дорогий товар у ці складні часи також не дуже. Хай люди насолодяться цим херсонським смаком», — додав чоловік.

Також аграрій зазначив, що кавуни важливо зібрати вчасно, адже якщо залишити їх на полі під сонцем приблизно на тиждень, вони втратять свої якості. Водночас після збору плоди можуть зберігатися на прилавках до трьох тижнів.

Господарство з'явилося за рік до повномасштабної війни й окрім баштанних вирощує пшеницю та льон. Загалом цьогоріч аграрії Херсонської області засіяли 1,5 тисячі гектарів баштанних культур.

Нагадаємо, що через повномасштабну війну частка Херсонської області у загальноукраїнському виробництві овочів скоротилася з 12,4% до менш ніж 1%. Виробництво баштанних культур також різко впало — з близько третини загального обсягу в Україні до 3%.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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