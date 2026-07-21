 Через війну частка Херсонщини у виробництві овочів впала у 12 разів

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Головна Новини Економіка 17:57, 21 липня, 2026

Через війну частка Херсонщини у виробництві овочів впала у 12 разів

Поле на Миколаївщині. Ілюстративне фото: МикВістіПоле на Миколаївщині. Ілюстративне фото: МикВісті

Через повномасштабну війну частка Херсонської області у загальноукраїнському виробництві овочів скоротилася з 12,4% до менш ніж 1%. Виробництво баштанних культур також різко впало — з близько третини загального обсягу в Україні до 3%.

Про це повідомив голова Державної служби статистики Арсен Макарчук в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За його даними, загальна частка Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей у сільськогосподарському виробництві України скоротилася з 13,6% у 2021 році до 1,9% у 2025-му.

Війна також ускладнює збір статистичних даних навіть на територіях, які контролює Україна. Серед основних проблем — заміновані землі, бойові дії та робота підприємств у прифронтових районах, де не завжди є можливість безпечно зв’язатися з представниками господарств.

За словами Макарчука, у таких випадках Держстат дедалі більше використовує супутникові дані. Якщо отримати інформацію безпосередньо від господарства неможливо, супутникові знімки можуть стати єдиним джерелом даних про стан полів і культури, які на них вирощують.

Нагадаємо, що повномасштабна війна та тимчасова окупація частини південних територій призвели до того, що Україна втратила понад 70% довоєнного виробництва кавунів. Найбільших втрат зазнала Херсонська область.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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