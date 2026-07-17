 На Херсонщині стартує сезон кавунів: фермери назвали очікувану ціну

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Головна Новини Суспільство 12:52, 17 липня, 2026

На Херсонщині стартує сезон кавунів: фермери назвали очікувану ціну

За тиждень на Херсонщині стартує сезон кавунів. Ілюстративне фото: UKR.NETЗа тиждень на Херсонщині стартує сезон кавунів. Ілюстративне фото: UKR.NET

Наступного тижня на баштанах Херсонщини розпочнеться масовий збір кавунів. Незважаючи на погодні умови, війну та труднощі зі зрощенням фермери прогнозують хороший початок сезону.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, у 2026 році в області вже висадили близько 1000 гектарів кавунів та понад 400 гектарів динь.

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«Майже дев’ять гектарів смугастої ягоди висадив і фермер Дмитро Ільяш. Чоловік висаджує баштан вже другий рік поспіль, випробовуючи різні технології. У Дмитра кавуни кількох сортів — від ранніх до пізніх, а планова врожайність — 50 тонн з гектара», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через руйнування зрошувальної системи фермери вирощують баштанні культури, використовуючи здебільшого артезіанські свердловини та окремі ділянки Інгулецького каналу, що значно збільшує витрати на виробництво.

За попередніми оцінками, гуртова вартість херсонських кавунів становитиме 10 гривень за кілограм. Українці зможуть скуштувати їх практично у всіх регіонах.

Нагадаємо, що повномасштабна війна та тимчасова окупація частини південних територій призвели до того, що Україна втратила понад 70% довоєнного виробництва кавунів. Найбільших втрат зазнала Херсонська область.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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