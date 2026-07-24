«Експертні висновки на користь платанів», — депутатка Ряжських про обрізку дерев на Соборній

Обрізані платани по вул. Соборній. Фото: архів МикВісті

Після обрізки платанів на вул. Соборній КП «Миколаївські парки», яку миколаївці назвали варварською, слідчі провели експертизу. Висновки отримали на користь платанів.

Про це сказала в ефірі програми «Діалог» на ТРК «МАРТ» голова екологічної комісії Миколаївської облради Алла Ряжських.

Депутатка Миколаївської облради Алла Ряжських. Скриншот з відео ТРК МАРТ

На думку депутатки, проблему можна було попередити і не створювати галас, якщо б одразу зробили нормальну санітарну обрізку дерев.

— Як приклад, два роки йде справа по платанам. Ця варварська обрізка… А що поганого було б у тому, щоб зробити просто нормальну санітарну обрізку? Нічого поганого не було. За два роки вже є два експертних висновки і, це тайне слідства, але я знаю, що ці висновки експертні на користь платанів. Так що, в принципі, ми прийшли до того, з чого починали. Тобто два роки втратили, — зазначила Алла Ряжських.

Скандальна обрізка платанів на Соборній

Реклама

2 роки тому КП «Миколаївські парки» провело так звану омолоджувальну обрізку платанів на вул. Соборній, коли повністю зрізається крона дерева, залишається лише його стовбур. У комунальному підприємстві пояснили, що діяли згідно з законом. І оскільки дерева висаджувалися ще у 50-ті роки минулого століття, вони втратили свою декоративну якість та потребували омолодження.

Екоінспектори наполягали на забороні такого методу обрізки дерев, апелюючи тим, що це спричиняє часту загибель рослин. А голова профільної екологічної комісії Миколаївської облради Алла Ряжських зазначила, що миколаївці вважають таку обрізку дерев «вандалізмом».

У січні 2025 року Миколаївські парки знов проводили обрізку платанів на Соборній. Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу зупинила чергову спробу обрізати дерева та викликали поліцію для складання протоколу.

Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев по Соборній між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому.

8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Дмитро Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації дотримувалися кардинально іншої точки зору. Екологиня Діана Крисінська казала про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджувала, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

Обрізка дерев у Миколаєві

У березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

У лютому 2024 Миколаївські парки обрізали платани на Соборній, що викликало обурення містян.

На початку лютого 2024 року екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. До цього не була розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

У серпні 2024 року депутатка Алла Ряжських пропонувала запровадити мораторій на омолоджувальну обрізку дерев строком на 3 роки. Виключенням могли стати випадки, узгодженні Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу.

Алла Ряжських нагадала, що ще у 2023 році на рівні області було прийнято рекомендацію перейняти досвід інших міст та створити правила кронування дерев та поводження із зеленими насадженнями. Міська влада та Департамент ЖКГ на пропозицію відгукнулись, однак фахівці «Миколаївських парків» надали перевагу продовжити «омолоджувальну» обрізку.

У січні 2025 року у Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва заявили, що вже підготували проєкт рішення щодо запровадження мораторію на трирічну обрізку дерев та очікують його розгляду на сесії.

У лютому 2025 року під час засідання сесії міськради депутатам не вистачило голосів для підтримки мораторію на омолоджувальну обрізку дерев по місту.

У березні 2025 року депутатка обласної ради Алла Ряжських закликала депутатів на сесії міськради підтримати мораторій на омолоджувальну обрізку дерев у Миколаєві, яка раніше не набрала достатньої кількості голосів. Вона пояснила, що рішення не забороняє санітарну чи формувальну обрізку, а лише обмежує зрізання понад 30% крони, яке, за її словами, завдає шкоди зеленим насадженням міста.