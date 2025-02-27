Депутати Миколаївської міськради не підтримали мораторій на трирічну обрізку дерев

Знесення дерев біля обласної лікарні в Миколаєві, фото: «МикВісті»

Депутатам Миколаївської міської ради не вистачило голосів для підтримки мораторію на омолоджувальну обрізку дерев по місту.

Про це стало відомо в ході засідання сесії Миколаївської міської ради у четвер, 27 лютого, передають «МикВісті».

Перший заступник директора ДЖКГ Ігор Набатов пояснив, що за рішенням екологічної комісії Миколаївської обласної ради рекомендовано утриматись від омолоджувальної обрізки у Миколаєві всім субʼєктам господарювання, які задіяні у цьому процесі. Він зазначив, що рішення має лише рекомендаційний характер.

У випадку необхідності проведення обрізки рекомендовано проводити роботи за погодженням з Держекоінспекцією. Фахівці екоінспекції висловили готовність співпраці в цих питаннях.

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В свою чергу секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько висловився проти ухвалення рішення. За його словами, воно не має юридичної сили і ніяк не допоможе місту у питанні образки дерев.

«Це формальне якесь рішення. І виходить, що обленерго, яке постійно обрізає і нас не питає, залишає купи цих гілок. Ми жодним чином на них цим проєктом рішення не вплинимо. А щодо наших комунальних підприємств, то я вважаю, що вони і так все вчиняють правильно і проводять правильну обрізку. Тому я не бачу сенсу у прийнятті цього проєкту рішення», — зазначив він.

Мер міста Олександр Сєнкевич також висловив думку стосовно незаконної обрізки дерев у місті. Він зазначив, що активісти у Миколаєві бачать лише обрізку платанів в центрі міста і не бачать «інші варварські обрізки» в інших частинах міста.

«Мені хотілося б, щоб наші активісти бачили не лише обрізку, яка відбувається у всіх на очах в центрі міста, а й варварські обрізки, які відбуваються в інших частинах міста і активно реагували. А так виходить, що там де працюють КП «Парки» — їм заважають працювати. А де інші працюють, то там робіть що хочете», — прокоментував міський голова.

Однак під час голосування рішення набрало всього 18 голосів «за», з 29 присутніх на сесії. Також двоє депутатів проголосували «проти», дев’ятеро «утримались».





Скриншот проєкту рішення Скриншот проєкту рішення

Раніше у Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва заявили, що вже підготували проєкт рішення щодо запровадження мораторію на трирічну обрізку дерев та очікують його розгляду на сесії.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року Миколаєву пропонували запровадити мораторій на омолоджувальну обрізку дерев строком на 3 роки. Виключенням можуть стати випадки, узгодженні Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу.

З такою пропозицією до представників міської влади звернулась депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських у дописі в Facebook.

Алла Ряжських нагадала, що майже рік тому на рівні області було прийнято рекомендацію перейняти досвід інших міст та створити правила кронування дерев та поводження із зеленими насадженнями. Міська влада та Департамент ЖКГ на пропозицію відгукнулись, однак фахівці «Миколаївських парків» надали перевагу продовжити «омолоджувальну» обрізку.

Обрізка дерев у Миколаєві

На початку лютого 2024 року екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.

У суботу, 11 січня, в Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки дерев на пішохідній вулиці Соборній. Присутні підписали документ-звернення до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатського корпусу, з яким на сесії планує виступити Андрій Янтар. Звернення також планують передати і до Міністерства екології та інших відповідальних структур із проханням провести оцінку збитків, завданих довкіллю діями комунального підприємства «Миколаївські парки».