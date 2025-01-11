У Миколаєві пройшла акція проти обрізки платанів на Соборній: звернення містян передадуть міськраді та Міндовкіллю

У суботу, 11 січня, в Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки дерев на пішохідній вулиці Соборній.

На акції були присутні близько 50 людей, серед яких були місцеві жителі, депутати та екологи, пишуть «МикВісті».

Організатором виступили самі екологи Інна Тимченко та Діана Крісинська. Обидві наголошують, що обрізка дерев може завдати непоправної шкоди платанам, які були висаджені у Миколаєві ще у 1950-х роках.

— Мета нашої акції — це з одного боку показати, що нас багато, хто проти такої обрізки, зібрати підписи колективного звернення до міського голови і до депутатів міської ради. Там у нас є конкретні наші вимоги, всі вони пов'язані з доглядом за деревами і те, чому не так підрізаються платани, що їм далі загрожує. Поки що ми не бачимо реакції міської влади, і ми не знаємо, наскільки довго це буде продовжуватись. Ми вже планували стояти і не підпускати до дерев, як буде далі, подивимось, — сказала Інна Тимченко.

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Зазначимо, що на мітингу були також присутні депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар, депутатки від Миколаївської обласної ради Алла Ряжських та Світлана Федорова. Вони долучились до учасників мітингу та підписали документ-звернення до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатського корпусу, з яким на сесії планує виступити Андрій Янтар.

— Влада, на жаль, не спирається на думку громадськості. Складається враження, що ми в Миколаєві маємо жити в непролазних джунглях, — звернувся до учасників акції Андрій Янтар.

Звернення планують передати і до Міністерства екології та інших відповідальних структур із проханням провести оцінку збитків, завданих довкіллю діями комунального підприємства «Миколаївські парки».

Фоторепортаж

У Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки платанів на Соборній. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки платанів на Соборній. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки платанів на Соборній. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки платанів на Соборній. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки платанів на Соборній. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки платанів на Соборній. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки платанів на Соборній. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки платанів на Соборній. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки платанів на Соборній. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки платанів на Соборній. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки платанів на Соборній. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки платанів на Соборній. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки платанів на Соборній. Фото: «МикВісті»

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.