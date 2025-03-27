«Це вигляд міста і здоровʼя мешканців», — обласна депутатка Ряжських закликала міськраду ввести мораторій на обрізку дерев в Миколаєві

Платани вздовж вулиці Адміральської у Миколаєві. Фото: МикВісті

Депутатка обласної ради від «Європейської солідарності» Алла Ряжських закликала депутатів на сесії міськради, яка відбудеться 27 березня, підтримати мораторій на омолоджувальну обрізку дерев у Миколаєві, яка раніше не набрала достатньої кількості голосів.

Вона пояснила, що рішення не забороняє санітарну чи формувальну обрізку, а лише обмежує зрізання понад 30% крони, яке, за її словами, завдає шкоди зеленим насадженням міста.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Алла Ряжських підкреслила, що глибока обрізка, яка практикується в Миколаєві, не відповідає європейським стандартам і фактично призводить до загибелі дерев. За її словами, обрізка, яку демонстрували на сесії, називається полардінг. Вона проводиться з моменту висадки дерева і не застосовується до старих насаджень. В іншому разі 50% таких дерев гине за 5 років.

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— Зелене господарство міста не залишиться без догляду — формувальна обрізка для молодих дерев, або обрізання певного відсотка річного приросту гілок для формування крони та санітарна (сухі та пошкоджені гілки) в місті можуть проводитися. Мораторій вводиться на глибоку обрізку (більше 30% крони) для здорових дерев. Обрізка дерев, картинки з Європейських держав які показували на фоні виступу представників влади, називається полардінг. Робиться він тривалий період, не один і не два роки, починаючи з моменту висадки. Але не для дерев 10- річної і далі віку. Така обрізка шкодить великим деревам, як правило, більше 50 відсотків з них гинуть у впродовж 5 років. А скільки будуть страждати людей від відсутності чистого повітря та тіні, внаслідок суттєвого зменшення зеленої маси дерев в існуючих кліматичних умовах, можна тільки уявити, – зазначає Алла Ряжських.

Вона нагадала, що міська влада вже отримувала штрафи за порушення правил догляду за зеленими насадженнями, а безконтрольна обрізка лише погіршує ситуацію.

— Фахівцями ДЕІ узгоджено щодо видалення близько 1000 дерев згідно з заявами мешканців міста (фронт роботи для профільного підприємства існує). Щодо пошкодження дерев міста структурами Миколаївобленерго, то повідомляю депутатам, що Миколаївобленерго як надавало, так і надає профільному підприємству КП «Миколаївські парки» графіки зачистки мереж від гілок дерев. Непрофесійна та безконтрольна обрізка дерев несе як фінансову шкоду — сотні тисяч штрафи від ДЕІ (коштом міського бюджету) так і репутаційну шкоду владі міста, — пише депутат.

Вона також звернула увагу, що, згідно з чинними правилами, омолоджувальна обрізка має проводитися за наявності проєктно-кошторисної документації. Це означає додаткові витрати для бюджету. Алла Ряжських наголосила, що зелене господарство міста вже скоротилося під час війни, і якщо нічого не змінювати, ситуація лише погіршиться.

— Основна мета мораторію — за три роки зберегти наявні зелені насадження, провести їхню інвентаризацію, розробити міські правила догляду за деревами та навчити працівників підприємства працювати професійно. Бо основне завдання КП Миколаївські Парки не обсяг виконаних робіт по обрізці дерев, а догляд та озеленення міста, приємний результат від якого повині спостерігати мешканці , сплачуючи податки в бюджет, — додала вона.

Окремо депутатка звернулася до колег, які голосували проти введення мораторію на обрізку дерев, зокрема до депутатів Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Миколи Капацини і Євгена Павловича. Вона наголосила, що рішення є обов’язковим для виконання, адже комунальні підприємства фінансуються з бюджету і мають дотримуватися рішень громади. Також нагадала, що закон передбачає омолоджувальну обрізку лише за наявності проєктно-кошторисної документації, що матиме фінансові наслідки для бюджету. Та додала, що неконтрольований спил дерев впливає як на зовнішній вигляд міста, так і його комфорт для мешканців та інвестиційну привабливість.

— Для шановного депутата Євгена Павловича — я не розумію Ваших мотивів голосування проти з першої спроби. Знаючи Вас як досвідченого юриста, дозволю собі припустити, що Ви не вважаєте цей документ обов’язковим до виконання. Але якщо комунальні підприємства, існуючи за податки містян, не виконують волю представників громади, про яке тоді самоврядування взагалі може йти мова? Щодо голосування пана Миколи Капацини, не менш шановного депутата, я впевнена, що підприємець такого рівня не може не розуміти, що рівень комфорту містян, естетика південного міста та його інвестиційна привабливість лише програють через сумні стовбури, які залишаються після варварського спилювання дерев, — написала депутат.

У відповідь депутат Євгеній Павлович заявив, що рішення про мораторій не матиме юридичної сили, оскільки питання догляду за деревами вже врегульоване державними нормативними актами. Він підкреслив, що замість ухвалення декларативних рішень міській владі слід забезпечити виконання чинних норм.

— З усією повагою, мета гарна, але відсутній механізм реалізації. Це буде чергове «мертве» рішення без жодних юридичних наслідків. Перший пункт проєкту рекомендує утриматися, другий — рекомендує проводити певні роботи. Навіщо таке рішення? Щоб задекларувати, що ми за все хороше і проти всього поганого? Чи це передвиборча риторика? Є нормативна база — Наказ №127, Постанова №1045 — і нічого іншого ми не вигадаємо. Щодо згадки про мене: я пояснив свою позицію і голосуватиму проти. Це рішення не регулює відносини, не створює правил чи механізмів їх реалізації, а лише рекомендує дотримуватися чинних норм. Навіщо цей галас? Щоб розділити депутатів на «хороших» і «поганих»? Якщо вам потрібні голоси, звертайтеся до тих, хто взагалі ігнорує життя громади. Таких у раді майже половина, чому ж ви не згадуєте їх у своїх публікаціях? — написав він.

Депутатка Алла Ряжських відповіла у коментарях, що проблема полягає саме в ігноруванні законодавства. Вона наполягає, що міськрада має взяти під контроль процес і припинити практику, яка знищує зелені зони Миколаєва.

— Це не бульбашка, це вигляд міста і здоровʼя мешканців. При всієї повазі, ми з вами про виконання абсолютно різних документів розмовляємо, ви неуважно читали мій допис. В дописі йдеться про Правила утримання залежних насаджень, а не про видалення. Як раз видалення чудово виходить в профільного КП. Але мета створення КП та фінансування інша, правда ж) А з приводу живучості рішень — п.6 читайте) ви — міська влада. Ваше підприємство постійно порушує закон і гонки по вертикалі з ДЕІ так і будуть продовжуватися, як і бюджетні витрати. Поки влада міста не покаже, що вона є, що вона формує рамки для своїх же підприємств на запит суспільства. І не пишіть , будь ласка, про вибори, несерйозно. А з приводу відмітити інших, так я відмітила тих, хто в друзях), сподіваючись на їх здоровий глузд, – прокоментувала депутат.

Обрізка дерев у Миколаєві

На початку лютого 2024 року екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

Під час засідання сесії міськради, 27 лютого, депутатам не вистачило голосів для підтримки мораторію на омолоджувальну обрізку дерев по місту.

Раніше у Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва заявили, що вже підготували проєкт рішення щодо запровадження мораторію на трирічну обрізку дерев та очікують його розгляду на сесії.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року Миколаєву пропонували запровадити мораторій на омолоджувальну обрізку дерев строком на 3 роки. Виключенням можуть стати випадки, узгодженні Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу.

З такою пропозицією до представників міської влади звернулась депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських у дописі в Facebook.

Алла Ряжських нагадала, що майже рік тому на рівні області було прийнято рекомендацію перейняти досвід інших міст та створити правила кронування дерев та поводження із зеленими насадженнями. Міська влада та Департамент ЖКГ на пропозицію відгукнулись, однак фахівці «Миколаївських парків» надали перевагу продовжити «омолоджувальну» обрізку.

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.

У суботу, 11 січня, в Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки дерев на пішохідній вулиці Соборній. Присутні підписали документ-звернення до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатського корпусу, з яким на сесії планує виступити Андрій Янтар. Звернення також планують передати і до Міністерства екології та інших відповідальних структур із проханням провести оцінку збитків, завданих довкіллю діями комунального підприємства «Миколаївські парки».