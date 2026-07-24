Депутатка Ряжських: АЗС не повинні знаходитись поруч з житловими будинками

Наслідки атаки на АЗС у Миколаєві 20 липня 2026 року, фото «МикВісті»

Депутатка Миколаївської обласної ради, голова комісії з питань екології Алла Ряжських вважає, що російські удари по автозаправних станціях стали ще одним аргументом проти будівництва АЗС у зеленій зоні біля заводу «Зоря» — «Машпроект».

Таку думку вона висловила в ефірі телеканалу «Март».

За її словами, останні атаки показали, чому такі об'єкти мають розміщуватися з дотриманням містобудівних норм і санітарно-захисних зон.

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— Люди серйозно і системно відстоюють своє право жити поряд зі сквером, а не вибухонебезпечним об'єктом. Тим більше, я думаю, що після прильоту в АЗС стало зрозуміло, чому треба дотримуватися містобудівних правил, чому треба витримувати зони санітарного захисту. Я думаю, що вже питань таких не буде, — сказала вона.

Вона також нагадала, що зараз справа щодо забудови вже перебуває в суді. Прокуратура просить визнати недійсним договір оренди земельної ділянки, укладений під будівництво автозаправної станції.

— На зараз справа відкрита, навіть позов скерований до господарського суду. Ми очікуємо, що договір оренди буде розірвано і ділянка повернеться мешканцям так, як це має бути — у відповідності до Генплану. А в генплані зазначено, що це зона рекреації, — додала вона.

Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати автозаправні станції у Миколаївській області. Зокрема, 20 липня росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками, пошкодивши дві будівлі АЗС.

Як відомо, окружна прокуратура Миколаєва звернулася до Господарського суду, щоб скасувати рішення міськради та визнати недійсним договір оренди землі під заправку біля «Зорі», де під загрозою вирубки опинилися дуби. Прокуратура вимагає повернути землю та знести недобудову.

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Скандал довкола будівництва АЗС

Нагадаємо, що у 2024 році міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору оренди земельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.

Наразі у спеціалізованій екологічній прокуратурі розслідують можливі порушення порядку проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) у справі, пов’язаній із проєктом будівництва АЗС на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Кобера в Миколаєві.

Йдеться про діяльність ТОВ «Світ здоров’я», щодо якої раніше Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України надало позитивний висновок з ОВД.

Зазначимо, 1 квітня стало відомо, що компанія «Світ здоров’я» з третьої спроби пройшла громадські слухання та отримала дозвіл на будівництво автозаправного комплексу з магазинами для обслуговування авто у зеленій зоні біля миколаївського заводу «Зоря» на перетині вулиці Кобера та проспекту Богоявленського.

Також у квітні цього року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич відмовився відповісти на питання «МикВісті» чи підтримує будівництво автозаправного комплексу у зеленій зоні на проспекті Богоявленському. Він наголосив, що виступає проти знесення дерев, однак так і не озвучив позиції щодо самого будівництва АЗС.

Містяни провели збори біля зеленої зони на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера, де планують збудувати автозаправний комплекс.

Також того дня державна екологічна інспекція провела обстеження цієї зеленої зони, де компанія ТОВ «Світ здоров’я» планує звести автозаправний комплекс.

Зазначимо, що висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД), яким компанія «Світ Здоров’я» отримала погодження будівництва автозаправного комплексу в Миколаєві у зеленій зоні біля житлових будинків навпроти заводу «Зоря»-«Машпроект», підписав заступник міністра економіки, довкілля ті сільського господарства Віталій Кіндратів який 2016-2017 роках працював на посаді заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

У листопаді 2025 року читачі «МикВісті» звернули увагу на мітки на дубах і висловили занепокоєння, що територію можуть розчищати під будівництво автозаправної станції. Після того екологи обстежили дуби вздовж вулиці Кобера у Миколаєві, поруч із заводом «Зоря». За висновками інспекторів, усі дерева у задовільному стані, а позначки нанесені хаотично й немає жодних підстав для спилу.