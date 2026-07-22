А-95, А-92 та дизель: як змінилися ціни на пальне в Україні за 5 років

В Україні за останні п’ять років суттєво зросли ціни на пальне. Бензин А-95 подорожчав у 2,5 рази, А-92 — у 2,4 рази, а дизельне пальне — майже утричі. Станом на кінець червня 2026 року середня ціна літра А-95 становила 74,31 гривень, А-92 — 68,60 гривень, а дизеля — 83,44 гривень.

Про це свідчать аналітичні дані видання «Слово і діло».

Зокрема, у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення, літр А-95 у кінці червня коштував у середньому 29,11 гривень, А-92 — 28,23 гривень, а дизель — 27,93 гривень.

Вже у червні 2022 року ціни різко зросли. А-95 продавали в середньому по 45,38 грн за літр, А-92 — по 44,32 гривень, а дизель — по 50,66 гривень.

Як змінилися ціни на бензин та дизель. Інфографіка: Слово і діло

У другому кварталі 2023 року пальне дещо здешевшало. Літр А-95 коштував 45,49 гривень, А-92 — 43,42 гривень, а дизель — 44,31 гривень. Водночас до кінця року ціни знову почали зростати.

А у червні 2024 року середня вартість літра А-95 становила 55,96 грн, А-92 — 52,79 гривень, дизельного пального — 53,18 гривень.

У другому кварталі 2025 року бензин також подорожчав: А-95 коштував 56,10 гривень за літр, А-92 — 54,03 гривень, а дизель — 53,99 гривень.

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На початку 2026 року ціни перетнули нову позначку. У першому кварталі літр А-95 у середньому коштував 64,64 гривень, А-92 — 61,69 гривень, а дизель — 68,97 гривень.

Уже наприкінці червня ціни зросли до 74,31 гривень за літр А-95, 68,60 гривень за А-92 та 83,44 гривень за дизельне пальне.

На здорожчання пального впливає низка чинників. Україна значною мірою залежить від імпортного пального, а на його вартість позначаються світові ціни на нафту, зміна логістичних маршрутів через війну та потреби Сил оборони.

Наслідки удару РФ по заправці у Миколаївській області. Фото МикВісті

Додатковим фактором стали російські атаки на паливну інфраструктуру. За даними, наведеними у матеріалі, протягом місяця російські війська атакували близько 100 АЗС різних мереж в Україні. Під ударами опинилися заправки, зокрема, у Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Сумах, Кривому Розі, Херсоні, Одесі та Миколаєві.

Водночас із 1 липня 2026 року в Україні почав діяти стандарт бензину Е10 із вмістом до 10% біоетанолу. За оцінкою директора Консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, перехід на новий стандарт не має суттєво вплинути на споживачів, а можливе подорожчання собівартості становитиме близько 50–70 копійок за літр.

Раніше повідомлялось, що в Україні планують посилити заходи безпеки на автозаправних станціях у прифронтових регіонах через систематичні російські удари по паливній інфраструктурі.