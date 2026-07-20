Росіяни атакували Миколаїв дронами: пошкоджено дві АЗС і багатоповерхівку

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото МикВісті, ілюстраційне

Вранці 18 липня росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками «Shahed/Гербера». Внаслідок удару пошкоджені дві будівлі автозаправних станцій та вікна багатоповерхового будинку.

Обійшлося без постраждалих, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також в ОВА оновили інформацію про постраждалих після вчорашньої атаки безпілотниками «Молнія» на Галицинівську громаду. Двоє чоловіків віком 43 та 55 років перебувають у лікарні. Станом на ранок їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, стабільний.

Нагадаємо, під час одного з ударів по селу Прибузьке вони дістали поранення, також було пошкоджено автомобіль.

У суботу 18 липня росіяни також атакували Миколаївську область безпілотниками Shahed/«Гербера». Тоді під ударом була енергетична інфраструктура.