 Росіяни атакували Миколаїв дронами: пошкоджено дві АЗС і багатоповерхівку

  • понеділок

    20 липня, 2026

  • 22.2°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 20 липня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 22.2° Слабкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Оборона 7:35, 20 липня, 2026

Росіяни атакували Миколаїв дронами: пошкоджено дві АЗС і багатоповерхівку

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото МикВісті, ілюстраційнеНаслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото МикВісті, ілюстраційне

Вранці 18 липня росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками «Shahed/Гербера». Внаслідок удару пошкоджені дві будівлі автозаправних станцій та вікна багатоповерхового будинку.

Обійшлося без постраждалих, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також в ОВА оновили інформацію про постраждалих після вчорашньої атаки безпілотниками «Молнія» на Галицинівську громаду. Двоє чоловіків віком 43 та 55 років перебувають у лікарні. Станом на ранок їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, стабільний.

Нагадаємо, під час одного з ударів по селу Прибузьке вони дістали поранення, також було пошкоджено автомобіль.

У суботу 18 липня росіяни також атакували Миколаївську область безпілотниками Shahed/«Гербера». Тоді під ударом була енергетична інфраструктура.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували Радсадівську та Горохівську громади на Миколаївщині
На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації
У Польщі стартують військові навчання: лунатимуть сирени та рухатиметься військова техніка
Реклама
Читайте також:
новини
«Співпраця з правоохоронцями була на найвищому рівні», — Кім про боротьбу з корупцією на посаді голови Миколаївської ОВА

Даріна Мельничук
новини
У мерії Миколаєва пояснили, що суцільна лінія біля McDrive — це відновлення старої схеми руху

Даріна Мельничук
новини
«Хочу бути в контексті проблем», — Кім заявив, що після призначення в Уряд не складає мандат депутата Миколаївської міськради

Даріна Мельничук
новини
«Миколаївелектротранс» за майже ₴3,9 млн планує відремонтувати трамвайні колії на вулиці Захисників Миколаєва

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві знов змінили тимчасовий маршрут трамваю через ремонт колектора

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Польщі стартують військові навчання: лунатимуть сирени та рухатиметься військова техніка
На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації
Росіяни атакували Радсадівську та Горохівську громади на Миколаївщині

Росія вдарила ракетами по іноземному судну: загинули п'ятеро моряків, ще п'ятьох розшукують

«Співпраця з правоохоронцями була на найвищому рівні», — Кім про боротьбу з корупцією на посаді голови Миколаївської ОВА

16 годин тому

74% учасників опитування «МикВісті» вважають, що Миколаєву потрібні культурні події під час війни — але в безпечному форматі

Головне сьогодні