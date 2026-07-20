Росіяни атакували Миколаїв дронами: пошкоджено дві АЗС і багатоповерхівку
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Вранці 18 липня росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками «Shahed/Гербера». Внаслідок удару пошкоджені дві будівлі автозаправних станцій та вікна багатоповерхового будинку.
Обійшлося без постраждалих, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також в ОВА оновили інформацію про постраждалих після вчорашньої атаки безпілотниками «Молнія» на Галицинівську громаду. Двоє чоловіків віком 43 та 55 років перебувають у лікарні. Станом на ранок їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, стабільний.
Нагадаємо, під час одного з ударів по селу Прибузьке вони дістали поранення, також було пошкоджено автомобіль.
У суботу 18 липня росіяни також атакували Миколаївську область безпілотниками Shahed/«Гербера». Тоді під ударом була енергетична інфраструктура.
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