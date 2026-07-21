У селі Промінь мешканці пошкодженого будинку вже 4 роки потрапляють до квартир через вікно

Вхід до пошкодженого під'їзду будинку в селі Промінь, фото «МикВісті»

Мешканці пошкодженого обстрілом будинку на Променевій, 28 у селі Промінь Миколаївської області вже чотири роки потрапляють до своїх квартир через вікно під'їзду на другому поверсі, до якого спорудили дерев’яну драбину.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Мешканці пошкодженого будинку на Миколаївщині 4 роки потрапляють до квартир через вікно».

Іншого шляху немає: після російського обстрілу в під’їзді обвалилися сходові марші, а прохід завалило бетонними плитами.

— У 2022-му був приліт отут прям біля під'їзда. Сходовий марш обвалився, і через перший поверх люди піднятися не можуть. Тому збудували таку драбинку, — розповіла директорка місцевого будинку культури Світлана Гінжул.

Найважче, каже мешканець Віталій, було взимку. Деревина вкривалася льодом, але іншого шляху додому все одно не існує. Каже, під час ожеледиці доводилося виходити з сокирою або лопатою й збивати кригу зі сходів.

— Посипали сіллю, але вона не дає такого ефекту. Треба виходити з топориком або лопатою, зрубувати кригу і розчищати, — додав він.

Під’їзд досі не відновили. Через пошкоджені місця загального користування власники квартир також не можуть отримати компенсацію за програмою «єВідновлення».

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У відповіді на запит «МикВісті» Шевченківська сільська рада повідомила: загалом мешканці будинку подали 17 заяв за програмою «єВідновлення». Сім із них погодили, дев’ять — відхилили, ще одна заявка перебуває на розгляді.

У громаді пояснили, що відмови пов’язані саме з розташуванням квартир у частині багатоповерхівки, де пошкоджені місця загального користування. За чинними правилами програми такі помешкання не відповідають умовам отримання компенсації. Йдеться про порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів №381 від 21 квітня 2023 року.

Простими словами, держава може компенсувати ремонт окремої квартири, але не тоді, коли шлях до неї пролягає через аварійний під’їзд. Спочатку має бути відновлена спільна частина будинку, і лише після цього мешканці зможуть повернутися до питання компенсацій.

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