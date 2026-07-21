Міськраді довелося через суд стягувати майже ₴200 тис. за землю, де хочуть побудувати АЗС в зеленій зоні Миколаєва

У Миколаєві на місці будівництва заправки планують знести дерева. Фото: архів МикВісті

Миколаївська міська рада через суд стягнула зі львівського компанії «Світ здоров’я» майже 184,4 тисячі гривень за користування впродовж 4 років земельною ділянкою без належно оформленого права оренди. Йдеться про ту саму ділянку на розі проспекту Богоявленського та вулиці Кобера, де компанія планує збудувати автозаправний комплекс, що викликав протести містян.

Про це йдеться у постанові Південно-західного апеляційного господарського суду.

Спір стосувався земельної ділянки площею 7643 квадратних метри на розі проспекту Богоявленського та вулиці Кобера. Згідно з інформацією вказаній у матеріалах справи, на ній розташований недобудований спортивно-оздоровчий центр готовністю 5%, який належить компанії. Як відомо, саме на цій земельній ділянці ТОВ «Світ здоров’я» хочуть побудувати автозаправку. Будівництво викликало численні протести місцевих жителів та екологів через заплановане знесення майже двох сотень дерев.

Як зазначено у матеріалах справи, договір оренди землі завершився ще у 2015 році. Водночас, за даними міськради, компанія й надалі користувалася ділянкою, але не оформила нові документи та не сплачувала кошти за землю в повному обсязі.

У жовтні 2025 року міська рада звернулася до суду, вимагаючи стягнути 184,4 тисячі гривень. У мерії пояснили, що за період із 1 січня 2020 року до 24 квітня 2024 року компанія мала сплатити майже 380 тисяч гривень за користування землею. Водночас, за даними податкової, фактично було сплачено близько 196 тисяч гривень. Різницю — 184 353 гривні 75 копійок — міськрада вимагала повернути до бюджету.

У Миколаєві на місці будівництва заправки планують знести дерева. Фото: архів МикВісті

У лютому 2026 року Господарський суд Миколаївської області задовольнив позов. Суд дійшов висновку, що компанія, як власник об’єкта нерухомості, фактично користувалася комунальною землею без оформленого права оренди, тому має компенсувати громаді недоотримані кошти.

«Відповідач, будучи власником об’єкта нерухомого майна, фактично користувався сформованою земельною ділянкою комунальної власності без належного оформлення права користування та без сплати орендної плати, унаслідок чого безпідставно зберіг кошти, які мав сплатити власнику земельної ділянки», — йдеться у рішенні.

Компанія «Світ здоров’я» оскаржила це рішення і просила повністю відмовити міській раді у позові. Оскільки на думку підприємства, міськрада не надала достатніх доказів правильності розрахунку боргу. Зокрема, вказувала, що копія витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки була нечитабельною, тому перевірити правильність нарахувань неможливо.

Також відповідач заявляв, що позивач не довів фактичного користування земельною ділянкою. Крім того, компанія зазначала, що у спірний період не здійснювала господарської діяльності на цій території, а міська рада сама не вживала заходів для оформлення нових орендних відносин.

У міській раді заперечили ці доводи та пояснили, що нормативна грошова оцінка земельної ділянки була визначена рішенням міської ради ще у 2019 році та не змінювалася у спірний період, тому розрахунок є правильним.

Також в рішенні вказано, що суд першої інстанції встановив, що міськрада правильно розрахувала суму, яку компанія мала сплатити за користування земельною ділянкою. Розрахунок здійснили на підставі нормативної грошової оцінки землі та ставки орендної плати у розмірі 3%, визначеної рішенням міської ради.

У міськраді наголосили, що ТОВ «Світ здоров’я» є власником об’єкта незавершеного будівництва, який розташований саме на цій земельній ділянці, а тому є її фактичним користувачем. Також апеляційна інстанція визнала безпідставними доводи про те, що міськрада подала неякісну копію витягу про нормативну грошову оцінку землі. Суд наголосив, що відповідач не надав жодних доказів неправильності оцінки, не запропонував альтернативного розрахунку та навіть не просив призначити експертизу.

«Фактичний користувач земельної ділянки, який без достатньої правової підстави зберіг у себе кошти за користування нею, зобов’язаний повернути такі кошти власнику земельної ділянки», — зазначила міська рада у відзиві на апеляційну скаргу.

У Миколаєві на місці будівництва заправки планують знести дерева. Фото: архів МикВісті

Суд також врахував кошти, які компанія вже сплатила за користування ділянкою, після чого дійшов висновку, що несплаченою залишилася сума 184,3 тисячі гривень, яку і постановив стягнути на користь міської ради.

Крім того, він відхилив усі аргументи компанії «Світ здоров’я». Зокрема, колегія суддів не погодилася з твердженням, що міськрада не довела фактичне користування землею або неправильно визначила площу ділянки.

«Відсутність доказів активного здійснення господарської діяльності на земельній ділянці не спростовує факту користування нею, оскільки обов’язок сплачувати плату за землю пов’язується законом не лише зі здійсненням господарської діяльності, а з фактичним використанням земельної ділянки та наявністю на ній об’єкта нерухомості», — зазначив суд.

Окремо суд звернув увагу, що навіть якщо недобудова займає лише частину земельної ділянки, це не звільняє власника від обов’язку сплачувати за користування всією сформованою ділянкою. Такий висновок, зазначили судді, відповідає усталеній практиці Верховного Суду.

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції. Колегія суддів наголосила, що власник нерухомого майна, розташованого на комунальній земельній ділянці, повинен оформити право користування землею та сплачувати за її використання.

Суд також зазначив, що сама наявність у компанії права власності на недобудований спортивно-оздоровчий центр свідчить про використання земельної ділянки.

Скандал довкола будівництва АЗС

У генплані вона позначена як рекреаційна зелена зона загального користування, яка щільно засаджена деревами та іншою рослинністю. У 2005 році ділянку вперше надали в оренду для будівництва спортивно-оздоровчого центру. Орендар протягом майже 10 років не збудував центр, оскільки жителі були обурені планами знести дерева.

Строк оренди кілька разів продовжували. Востаннє договір діяв до 30 січня 2015 року. Після цього право оренди не оформлювали, однак ТОВ «Світ здоров’я» залишилося власником об’єкта незавершеного будівництва на цій території.

У 2024 році міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору оренди земельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.

Наразі у спеціалізованій екологічній прокуратурі розслідують можливі порушення порядку проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) у справі, пов’язаній із проєктом будівництва АЗС на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Кобера в Миколаєві.

Йдеться про діяльність ТОВ «Світ здоров’я», щодо якої раніше Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України надало позитивний висновок з ОВД.

Зазначимо, 1 квітня стало відомо, що компанія «Світ здоров’я» з третьої спроби пройшла громадські слухання та отримала дозвіл на будівництво автозаправного комплексу з магазинами для обслуговування авто у зеленій зоні біля миколаївського заводу «Зоря» на перетині вулиці Кобера та проспекту Богоявленського.

Також у квітні цього року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич відмовився відповісти на питання «МикВісті» чи підтримує будівництво автозаправного комплексу у зеленій зоні на проспекті Богоявленському. Він наголосив, що виступає проти знесення дерев, однак так і не озвучив позиції щодо самого будівництва АЗС.

Містяни провели збори біля зеленої зони на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера, де планують збудувати автозаправний комплекс.

Також того дня державна екологічна інспекція провела обстеження цієї зеленої зони, де компанія ТОВ «Світ здоров’я» планує звести автозаправний комплекс.

Зазначимо, що висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД), яким компанія «Світ Здоров’я» отримала погодження будівництва автозаправного комплексу в Миколаєві у зеленій зоні біля житлових будинків навпроти заводу «Зоря»-«Машпроект», підписав заступник міністра економіки, довкілля ті сільського господарства Віталій Кіндратів який 2016-2017 роках працював на посаді заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

У прокуратурі ж заявили, що міськрада Миколаєва не мала права віддавати землю під будівництво АЗС біля «Зорі»..

У листопаді 2025 року читачі «МикВісті» звернули увагу на мітки на дубах і висловили занепокоєння, що територію можуть розчищати під будівництво автозаправної станції. Після того екологи обстежили дуби вздовж вулиці Кобера у Миколаєві, поруч із заводом «Зоря». За висновками інспекторів, усі дерева у задовільному стані, а позначки нанесені хаотично й немає жодних підстав для спилу.