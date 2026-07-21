«До 90% випадків мобілізації супроводжуються порушеннями прав» — Лубінець закликав реформувати ТЦК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив за радикальну реформу мобілізації та закликав відмовитися від примусових дій працівників ТЦК і СП, оскільки процес не повинен ґрунтуватися на залякуванні чи кількісних показниках.

В інтерв’ю виданню «Новини.LIVE» омбудсман заявив, що до 90% випадків мобілізації супроводжуються порушеннями прав людини.

За його словами, кількість скарг до його Офісу зросла в сотні разів, а серед фіксованих порушень є силові затримання, призов осіб із важкими захворюваннями, а також регулярні проблеми з відсутністю відеофіксації під час перевірок.

— У нас є випадки, коли після нашого реагування ми приїжджали до приміщення ТЦК та СП і знаходили людину, зі зламаними ребрами, яку утримували там. Це сталося в Миколаївській області під час моніторингової перевірки центрального апарату. Ми приїхали туди й виявили, що людину офіційно вже зарахували до військової частини, але фізично не відправляли саме через зламані ребра. Останній випадок, із яким ми зараз розбираємося, — це звернення від родини. Вони написали мені, що чоловіка мобілізували, а через 12 днів повідомили про його смерть», — розвовів Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, приміщення ТЦК та СП фактично перетворилися на місця несвободи.

— Туди, я це підкреслюю, привозять людей без жодних юридичних підстав. На якій підставі їх затримують і доправляють до ТЦК та СП?, — наголосив Лубінець.

За словами омбудсмана, під час перевірок конкретних інцидентів його офісу часто не надають відеозаписів. Представники ТЦК пояснюють це тим, що бодікамера розрядилася, її забули взяти або пристрій зламався в потрібний момент.

— Я не бачу жодної проблеми, чому ми досі на підставі внутрішнього наказу Міністра оборони не встановили камери в усіх приміщеннях ТЦК та СП. Для цього не потрібно вносити зміни до законів — це можна зробити максимум постановою Уряду, а на мою думку, взагалі достатньо внутрішнього наказу Міністерства оборони, — підкреслив Лубінець.

Також омбудсман наголосив на проблемах у роботі військово-лікарських комісій. За його словами, цього року Офіс отримав тисячі звернень від громадян через те, що ВЛК визнають людей придатними або обмежено придатними до служби навіть за наявності очевидних захворювань.

— У нас дуже велика кількість мобілізованих із ВІЛ-інфекцією, гепатитом B та гепатитом C. Один із останніх випадків — людина з офіційно підтвердженим діагнозом ВІЛ четвертої стадії, гепатитом B та C. Ми приїжджаємо на полігон, а вона — у наряді по кухні, — розповів Лубінець.

Він підкреслив, що такі ситуації стали результатом ігнорування глобальних проблем, тому застосовувати напівміри більше неможливо. За його словами, необхідно кардинально змінити систему проведення мобілізації та внести зміни до 402-го наказу Міністерства оборони

Нагадаємо, що у Миколаєві представники Офісу омбудсмена виявили чоловіка, якого утримували в приміщенні ТЦК та СП протягом 18 діб після затримання зі зламаними ребрами.





