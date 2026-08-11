 У Миколаєві працівника військкомату оштрафували на ₴17 тисяч через відключену бодікамеру

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Головна Новини Інциденти 20:34, 11 серпня, 2026

У Миколаєві працівника військкомату оштрафували на ₴17 тисяч через відключену бодікамеру

Центральний суд Миколаєва, фото: з офіційного сайту судуЦентральний суд Миколаєва, фото: з офіційного сайту суду

Центральний районний суд Миколаєва оштрафував представника територіального центру комплектування на 17 тисяч гривень за те, що під час виконання службових обов’язків в нього не працювала камера.

Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Суд визнав дії представника ТЦК недбалим ставленням до військової служби в умовах особливого періоду. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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Як зазначає Дмитро Лубінець, представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час заходів оповіщення мають використовувати бодікамери та вести безперервний відеозапис від початку до завершення таких заходів.

Водночас перервати запис можна лише у визначених Інструкцією випадках. Зокрема, якщо є ризик потрапляння в кадр військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом, а також під час коротких приватних обставин, наприклад відвідування вбиральні чи приймання їжі.

Омбудсман наголошує, що відеофіксація має допомагати встановлювати обставини спірних ситуацій під час мобілізаційних заходів та захищати як права громадян, так і військовослужбовців.

«Якби кожен захід оповіщення від першої до останньої хвилини безперервно фіксувався на відео, розплутати цей клубок було б значно простіше», — зазначив Дмитро Лубінець.

Він також додав, що випадки, коли представники ТЦК та СП використовують балаклави, вимикають камери або взагалі не здійснюють відеозапис, можуть ускладнювати встановлення обставин події та знижувати довіру до державних інституцій.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив за радикальну реформу мобілізації та закликав відмовитися від примусових дій працівників ТЦК і СП, оскільки процес не повинен ґрунтуватися на залякуванні чи кількісних показниках.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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