Керівник БЕБ в Одеській області не пройшов атестацію, — Железняк
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Керівник Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області Сергій Мунтян не пройшов атестаційну співбесіду.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, пишуть «МикВісті».
За його словами, це перше рішення за результатами переатестації в БЕБ.
— Це перше рішення переатестації у БЕБ. Шановні представники митниці та ДБР… це вас теж чекає, — написав нардеп.
Він також опублікував скриншот результатів співбесіди учасників атестації за 17 липня 2026 року. Згідно з документом Першої атестаційної комісії БЕБ України, Сергій Мунтян отримав результат «неуспішний».
Водночас троє інших учасників атестації: Вадим Пекельний, Євген Дзісь та Олег Цибуля — співбесіду пройшли успішно.
Железняк також оприлюднив інформацію з проєкту «Міндічгейт — карта зв'язків», у якій стверджується про можливі зв'язки Мунтяна з Тимуром Міндічем через братів Цукерманів.
Слід зазначити, що Миколаївська область належить до територіальної юрисдикції Територіального управління БЕБ в Одеській області.
Що відомо про Сергія Мунтяна
Сергій Миколайович Мунтян — керівник Територіального управління БЕБ в Одеській області. Народився у 1975 році на Миколаївщині.
Має дві вищі освіти: закінчив Одеський національний університет імені І. І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство» та Міжнародний гуманітарний університет за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Має науковий ступінь кандидата юридичних наук.
У 1992–1994 роках навчався в Одеському училищі міліції. З 1995 до 2015 року працював у Державній службі боротьби з економічною злочинністю МВС України, у 2015–2017 роках — у Департаменті захисту економіки Національної поліції України. У 2017–2021 роках працював у Державній фіскальній службі України.
Із липня 2022 року очолює Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.
Нагадаємо, що Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Його підтримали 239 депутатів.
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