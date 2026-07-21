 Німецькі партнери передали Миколаєву кран-маніпулятор

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Головна Новини Самоврядування 18:26, 21 липня, 2026

Німецькі партнери передали Миколаєву кран-маніпулятор

Партнери з Німеччини передали Миколаєву кран-маніпулятор. Фото: Агенція розвитку МиколаєваПартнери з Німеччини передали Миколаєву кран-маніпулятор. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Миколаїв отримав від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини (THW) кран-маніпулятор. Спецтехніку використовуватимуть комунальні підприємства для вантажних і відновлювальних робіт, а також розбору завалів.

Про повідомили в Агенції розвитку Миколаєва.

Авто призначене для роботи у складних умовах. Кран-маніпулятор дозволяє виконувати вантажні та монтажні роботи, а також розбирати завали й допомагати у відновленні пошкоджених об'єктів. Його використовуватимуть комунальні підприємства міста.

За даними Агенції розвитку, у 2026 році допомога від THW для міста перевищила 50 мільйонів гривень. Зокрема, Миколаїв отримав генератори різної потужності та автомобілі.

Партнери з Німеччини передали Миколаєву кран-маніпулятор. Фото: Агенція розвитку МиколаєваПартнери з Німеччини передали Миколаєву кран-маніпулятор. Фото: Агенція розвитку Миколаєва
Партнери з Німеччини передали Миколаєву кран-маніпулятор. Фото: Агенція розвитку МиколаєваПартнери з Німеччини передали Миколаєву кран-маніпулятор. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Раніше німецькі партнери передали ДСНС України 10 комплектів гідравлічного рятувального обладнання для ліквідації наслідків російських атак.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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