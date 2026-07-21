Німецькі партнери передали Миколаєву кран-маніпулятор

Партнери з Німеччини передали Миколаєву кран-маніпулятор. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Миколаїв отримав від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини (THW) кран-маніпулятор. Спецтехніку використовуватимуть комунальні підприємства для вантажних і відновлювальних робіт, а також розбору завалів.

Про повідомили в Агенції розвитку Миколаєва.

Авто призначене для роботи у складних умовах. Кран-маніпулятор дозволяє виконувати вантажні та монтажні роботи, а також розбирати завали й допомагати у відновленні пошкоджених об'єктів. Його використовуватимуть комунальні підприємства міста.

За даними Агенції розвитку, у 2026 році допомога від THW для міста перевищила 50 мільйонів гривень. Зокрема, Миколаїв отримав генератори різної потужності та автомобілі.

Партнери з Німеччини передали Миколаєву кран-маніпулятор. Фото: Агенція розвитку Миколаєва Партнери з Німеччини передали Миколаєву кран-маніпулятор. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Раніше німецькі партнери передали ДСНС України 10 комплектів гідравлічного рятувального обладнання для ліквідації наслідків російських атак.