Німецькі партнери передали Миколаєву кран-маніпулятор
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Миколаїв отримав від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини (THW) кран-маніпулятор. Спецтехніку використовуватимуть комунальні підприємства для вантажних і відновлювальних робіт, а також розбору завалів.
Про повідомили в Агенції розвитку Миколаєва.
Авто призначене для роботи у складних умовах. Кран-маніпулятор дозволяє виконувати вантажні та монтажні роботи, а також розбирати завали й допомагати у відновленні пошкоджених об'єктів. Його використовуватимуть комунальні підприємства міста.
За даними Агенції розвитку, у 2026 році допомога від THW для міста перевищила 50 мільйонів гривень. Зокрема, Миколаїв отримав генератори різної потужності та автомобілі.
Раніше німецькі партнери передали ДСНС України 10 комплектів гідравлічного рятувального обладнання для ліквідації наслідків російських атак.
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