 Німеччина передала ДСНС обладнання для ліквідації наслідків російських атак

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Головна Новини Самоврядування 21:23, 14 липня, 2026

Німеччина передала ДСНС обладнання для ліквідації наслідків російських атак

ДСНС отримала від Німеччини обладнання для ліквідації наслідків російських атак. Фото: ДСНС УкраїниДСНС отримала від Німеччини обладнання для ліквідації наслідків російських атак. Фото: ДСНС Києва

Німецькі партнери передали ДСНС України 10 комплектів гідравлічного рятувального обладнання для ліквідації наслідків російських атак.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що обладнання допоможе фахівцям ДСНС швидше деблокувати людей з-під завалів, розрізати металеві конструкції та транспортні засоби.

«Це обладнання — шанс встигнути вчасно. Від моменту, коли українська сторона повідомила про нагальну потребу, до передачі цього обладнання минуло лише шість днів. Це приклад ефективної співпраці і свідчення справжнього партнерства й дружби між Німеччиною та Україною», — зазначила Катрін Бухгольц, Тимчасова повірена у справах Німеччини.

Уряд Німеччини закупив обладнання через Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) у відповідь на масштабні російські атаки.

ДСНС отримала від Німеччини обладнання для ліквідації наслідків російських атак. Фото: ДСНС КиєваДСНС отримала від Німеччини обладнання для ліквідації наслідків російських атак. Фото: ДСНС Києва
ДСНС отримала від Німеччини обладнання для ліквідації наслідків російських атак. Фото: ДСНС КиєваДСНС отримала від Німеччини обладнання для ліквідації наслідків російських атак. Фото: ДСНС Києва
ДСНС отримала від Німеччини обладнання для ліквідації наслідків російських атак. Фото: ДСНС КиєваДСНС отримала від Німеччини обладнання для ліквідації наслідків російських атак. Фото: ДСНС Києва

Раніше повідомлялося, що до Державного бюджету України надійшли 3,35 мільярда доларів у межах Першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, яку реалізує Світовий банк.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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