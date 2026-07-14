Німеччина передала ДСНС обладнання для ліквідації наслідків російських атак

ДСНС отримала від Німеччини обладнання для ліквідації наслідків російських атак. Фото: ДСНС Києва

Німецькі партнери передали ДСНС України 10 комплектів гідравлічного рятувального обладнання для ліквідації наслідків російських атак.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що обладнання допоможе фахівцям ДСНС швидше деблокувати людей з-під завалів, розрізати металеві конструкції та транспортні засоби.

«Це обладнання — шанс встигнути вчасно. Від моменту, коли українська сторона повідомила про нагальну потребу, до передачі цього обладнання минуло лише шість днів. Це приклад ефективної співпраці і свідчення справжнього партнерства й дружби між Німеччиною та Україною», — зазначила Катрін Бухгольц, Тимчасова повірена у справах Німеччини.

Уряд Німеччини закупив обладнання через Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) у відповідь на масштабні російські атаки.

ДСНС отримала від Німеччини обладнання для ліквідації наслідків російських атак. Фото: ДСНС Києва ДСНС отримала від Німеччини обладнання для ліквідації наслідків російських атак. Фото: ДСНС Києва ДСНС отримала від Німеччини обладнання для ліквідації наслідків російських атак. Фото: ДСНС Києва

Раніше повідомлялося, що до Державного бюджету України надійшли 3,35 мільярда доларів у межах Першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, яку реалізує Світовий банк.