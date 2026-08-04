З річки на Миколаївщині рятувальники дістали тіло чоловіка
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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У Миколаївському районі рятувальники дістали з річки Південний Буг тіло загиблого чоловіка.
Як повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, вранці 4 серпня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про виявлення тіла в акваторії річки на території Костянтинівської громади.
Загиблого у воді помітив місцевий житель. Для вилучення тіла, яке знаходилося приблизно за 10 метрів від берега, залучили відділення рятувальників на надувному човні.
Обставини та причини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, в мікрорайоні Намив у Миколаєві під час відпочинку загинув 17-річний хлопець. Після стрибка у воду підліток зник, а згодом його тіло знайшли водолази.
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