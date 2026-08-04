З річки на Миколаївщині рятувальники дістали тіло чоловіка

На Миколаївщині у річці знайшли тіло чоловіка. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаївському районі рятувальники дістали з річки Південний Буг тіло загиблого чоловіка.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, вранці 4 серпня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про виявлення тіла в акваторії річки на території Костянтинівської громади.

Загиблого у воді помітив місцевий житель. Для вилучення тіла, яке знаходилося приблизно за 10 метрів від берега, залучили відділення рятувальників на надувному човні.

Обставини та причини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в мікрорайоні Намив у Миколаєві під час відпочинку загинув 17-річний хлопець. Після стрибка у воду підліток зник, а згодом його тіло знайшли водолази.