 З річки на Миколаївщині рятувальники дістали тіло чоловіка

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Головна Новини Інциденти 14:10, 04 серпня, 2026

З річки на Миколаївщині рятувальники дістали тіло чоловіка

На Миколаївщині у річці знайшли тіло чоловіка. Ілюстративне фото: МикВістіНа Миколаївщині у річці знайшли тіло чоловіка. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаївському районі рятувальники дістали з річки Південний Буг тіло загиблого чоловіка.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, вранці 4 серпня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про виявлення тіла в акваторії річки на території Костянтинівської громади.

Загиблого у воді помітив місцевий житель. Для вилучення тіла, яке знаходилося приблизно за 10 метрів від берега, залучили відділення рятувальників на надувному човні.

Обставини та причини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в мікрорайоні Намив у Миколаєві під час відпочинку загинув 17-річний хлопець. Після стрибка у воду підліток зник, а згодом його тіло знайшли водолази.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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