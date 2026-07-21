В Інгульському районі Миколаєва зафіксували забруднення повітря за кількома показниками. Ілюстративне фото РадіоТрек

У Миколаєві та Миколаївському районі провели перевірку якості повітря. У 45 зі 160 досліджених проб зафіксували перевищення деяких забруднювальних речовин, зокрема в Інгульському районі.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Дослідження проводили на межі на межі санітарно-захисних зон та вздовж автомагістралей у Миколаєві та Миколаївському районі. В Інгульському районі зафіксували перевищення пилу, формальдегіду та оксиду вуглецю.

У селищі Мішково-Погоріловому у контрольних точках на межі житлових будинків дослідили 60 зразків. У 20 зафіксували перевищення показників аналогічно з Інгульським районом.

«Водночас результати досліджень засвідчили, що в усіх контрольних точках концентрації діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, фенолу та озону не перевищували встановлених гранично допустимих норм», — повідомили у центрі.

Нагадаємо, на початку червня у 10 пробах з села Лимани виявили перевищення норм формальдегіду.