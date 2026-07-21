«Питання лишається відкритим», — у Шевченківській сільраді пояснили, чому не ремонтують пошкоджений будинок у Промені

Мешканець пошкодженого будинку на драбині, якою щодня дістається квартири, фото «МикВісті»

Шевченківська сільська рада за 300 тисяч гривень розробила проєкт ремонту пошкодженої російським обстрілом багатоповерхівки у селі Промінь на Миколаївщині. Однак не може знайти фінансування на роботи.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Мешканці пошкодженого будинку на Миколаївщині 4 роки потрапляють до квартир через вікно».

У сільській раді кажуть, що наразі шукають партнерів для фінансування робіт, однак організації, з якими вели перемовини, поки не погоджуються відновлювати будинок. Однією з причин називають відстань села від зони активних бойових дій.

«Наразі дане питання щодо вирішення проблеми по багатоквартирному житловому будинку лишається відкритим. Фонди, з якими проходить співпраця, не беруться за усунення пошкоджень даного під'їзду. Першочергова причина — відстань від зони активних бойових дій», — повідомили у сільській раді.

Відповідь Шевченківської сільської ради на інформаційний запит «МикВісті»

У громаді зазначили, що готові долучитися до фінансування ремонту та покрити 20% його вартості, якщо вдасться знайти фонд або іншого партнера, який оплатить решту робіт.

Окремо у громаді пояснили, чому частина мешканців не може скористатися державною програмою «єВідновлення». Загалом власники квартир подали 17 заяв: сім погодили, дев'ять відхилили, ще одна перебуває на розгляді.

За інформацією сільради, відмови стосуються квартир, розташованих у частині будинку з пошкодженими місцями загального користування — під'їзду. Через це вони не відповідають умовам постанови Кабінету Міністрів №381, яка регулює надання компенсації за програмою «єВідновлення».

В інформаційному запиті «МикВісті» також просили надати копію проєктно-кошторисної документації на відновлення будинку або пошкодженого під’їзду. У ній, зокрема, мала бути зазначена орієнтовна вартість робіт. Однак Шевченківська сільська рада цей документ не надала.

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Нагадаємо, старости сіл на Миколаївщині кажуть, що частина жителів, чиї будинки були повністю зруйновані, отримали житлові сертифікати та вирішили не повертатися до своїх громад.