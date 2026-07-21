 «Питання лишається відкритим», — у Шевченківській сільраді пояснили, чому не ремонтують пошкоджений будинок у Промені

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Головна Новини Суспільство 16:30, 21 липня, 2026

«Питання лишається відкритим», — у Шевченківській сільраді пояснили, чому не ремонтують пошкоджений будинок у Промені

Мешканець пошкодженого будинку на драбині, якою щодня дістається квартири, фото «МикВісті»Мешканець пошкодженого будинку на драбині, якою щодня дістається квартири, фото «МикВісті»

Шевченківська сільська рада за 300 тисяч гривень розробила проєкт ремонту пошкодженої російським обстрілом багатоповерхівки у селі Промінь на Миколаївщині. Однак не може знайти фінансування на роботи.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Мешканці пошкодженого будинку на Миколаївщині 4 роки потрапляють до квартир через вікно».

У сільській раді кажуть, що наразі шукають партнерів для фінансування робіт, однак організації, з якими вели перемовини, поки не погоджуються відновлювати будинок. Однією з причин називають відстань села від зони активних бойових дій.

«Наразі дане питання щодо вирішення проблеми по багатоквартирному житловому будинку лишається відкритим. Фонди, з якими проходить співпраця, не беруться за усунення пошкоджень даного під'їзду. Першочергова причина — відстань від зони активних бойових дій», — повідомили у сільській раді.

Відповідь Шевченківської сільської ради на інформаційний запит «МикВісті»Відповідь Шевченківської сільської ради на інформаційний запит «МикВісті»

У громаді зазначили, що готові долучитися до фінансування ремонту та покрити 20% його вартості, якщо вдасться знайти фонд або іншого партнера, який оплатить решту робіт.

Окремо у громаді пояснили, чому частина мешканців не може скористатися державною програмою «єВідновлення». Загалом власники квартир подали 17 заяв: сім погодили, дев'ять відхилили, ще одна перебуває на розгляді.

За інформацією сільради, відмови стосуються квартир, розташованих у частині будинку з пошкодженими місцями загального користування — під'їзду. Через це вони не відповідають умовам постанови Кабінету Міністрів №381, яка регулює надання компенсації за програмою «єВідновлення».

В інформаційному запиті «МикВісті» також просили надати копію проєктно-кошторисної документації на відновлення будинку або пошкодженого під’їзду. У ній, зокрема, мала бути зазначена орієнтовна вартість робіт. Однак Шевченківська сільська рада цей документ не надала.

Читайте також статтю «МикВісті» «Без школи не буде життя». Як сьогодні живуть найбільш зруйновані села Миколаївщини?».

Нагадаємо, старости сіл на Миколаївщині кажуть, що частина жителів, чиї будинки були повністю зруйновані, отримали житлові сертифікати та вирішили не повертатися до своїх громад.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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