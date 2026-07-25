У Миколаєві розшукують двох дівчаток, які зникли з території дитячої лікарні

Оновлено: Розшук припинено. Дівчат знайшли і з ними усе гаразд, повідомили у поліції Миколаївської області

Поліція Миколаєва розшукує двох дівчаток — 8-річну Вікторію Березенко та 11-річну Євгенію Котлубай, які вдень 25 липня пішли у невідомому напрямку з території міської дитячої лікарні на вулиці Рюміна. Відтоді їхнє місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у Нацполції Миколаївської області.

Вікторія Березенко має зріст близько 140 сантиметрів, худорляву статуру та довге світле волосся. На момент зникнення була одягнена у шорти та футболку.

Євгенія Котлубай має зріст близько 145 сантиметрів, худорляву статуру та рожеве волосся. Була одягнена у шорти та майку.

У Миколаєві з території дитячої лікарні зникли дві дівчинки. Фото: Нацполція У Миколаєві з території дитячої лікарні зникли дві дівчинки. Фото: Нацполція

Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування дітей, повідомити її до Миколаївського районного управління поліції за телефонами (0512) 40 94 89, 063 118 75 43 або на спецлінію 102.