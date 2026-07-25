 У Миколаєві розшукують двох дівчаток, які зникли з території дитячої лікарні

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Головна Новини Інциденти 16:36, 25 липня, 2026

У Миколаєві розшукують двох дівчаток, які зникли з території дитячої лікарні

Оновлено: Розшук припинено. Дівчат знайшли і з ними усе гаразд, повідомили у поліції Миколаївської області

Поліція Миколаєва розшукує двох дівчаток — 8-річну Вікторію Березенко та 11-річну Євгенію Котлубай, які вдень 25 липня пішли у невідомому напрямку з території міської дитячої лікарні на вулиці Рюміна. Відтоді їхнє місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у Нацполції Миколаївської області.

Вікторія Березенко має зріст близько 140 сантиметрів, худорляву статуру та довге світле волосся. На момент зникнення була одягнена у шорти та футболку.

Євгенія Котлубай має зріст близько 145 сантиметрів, худорляву статуру та рожеве волосся. Була одягнена у шорти та майку.

У Миколаєві з території дитячої лікарні зникли дві дівчинки. Фото: НацполціяУ Миколаєві з території дитячої лікарні зникли дві дівчинки. Фото: Нацполція
У Миколаєві з території дитячої лікарні зникли дві дівчинки. Фото: НацполціяУ Миколаєві з території дитячої лікарні зникли дві дівчинки. Фото: Нацполція

Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування дітей, повідомити її до Миколаївського районного управління поліції за телефонами (0512) 40 94 89, 063 118 75 43 або на спецлінію 102.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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