Під час ранкової атаки «Шахеда» по порту біля Миколаєва загинув чоловік

Порт Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

Стало відомо, що внаслідок ранкової атаки, 27 липня, ударним безпілотником «Shahed» по портовій інфраструктурі Миколаївського району загинув 48-річний чоловік.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого», — йдеться у повідомленні Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, російська армія вже вчетверте за останні три доби атакувала портову інфраструктуру Миколаївського району. Через удар 24 липня були також пошкоджені два цивільні судна.