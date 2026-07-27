Під час ранкової атаки «Шахеда» по порту біля Миколаєва загинув чоловік
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Стало відомо, що внаслідок ранкової атаки, 27 липня, ударним безпілотником «Shahed» по портовій інфраструктурі Миколаївського району загинув 48-річний чоловік.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого», — йдеться у повідомленні Миколаївської ОВА.
Нагадаємо, російська армія вже вчетверте за останні три доби атакувала портову інфраструктуру Миколаївського району. Через удар 24 липня були також пошкоджені два цивільні судна.
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