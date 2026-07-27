 Під час ранкової атаки «Шахеда» по порту біля Миколаєва загинув чоловік

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Головна Новини Оборона 8:42, 27 липня, 2026

Під час ранкової атаки «Шахеда» по порту біля Миколаєва загинув чоловік

Порт Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВістіПорт Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

Стало відомо, що внаслідок ранкової атаки, 27 липня, ударним безпілотником «Shahed» по портовій інфраструктурі Миколаївського району загинув 48-річний чоловік.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого», — йдеться у повідомленні Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, російська армія вже вчетверте за останні три доби атакувала портову інфраструктуру Миколаївського району. Через удар 24 липня були також пошкоджені два цивільні судна.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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