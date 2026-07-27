Росія вдарила по порту біля Миколаєва: поранено чоловіка, пошкоджено три судна
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Упродовж минулої доби та вранці 25 липня росіяни атакували Миколаївську область ударними безпілотниками різних типів.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Під ударом опинилася портова інфраструктура Миколаївського району. Поранення дістав 50-річний чоловік, його госпіталізували. Стан постраждалого лікарі оцінюють як тяжкий. Також пошкоджено три цивільні судна.
Крім того, війська РФ атакували ударними безпілотниками «Молнія» Снігурівську громаду. 45-річна жінка та 57-річний чоловік, які дістали поранення внаслідок одного з попередніх обстрілів села Євгенівка, залишаються в лікарні. Станом на ранок чоловік перебуває у стабільному стані, жінка — у стабільно тяжкому.
Також учора російські війська тричі атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.
Нагадаємо, російська армія вже вчетверте за останні три доби атакувала портову інфраструктуру Миколаївського району. Через удар 24 липня були також пошкоджені два цивільні судна.
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