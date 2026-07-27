 Росія вдарила по порту біля Миколаєва: поранено чоловіка, пошкоджено три судна

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Головна Новини Оборона 7:39, 27 липня, 2026

Росія вдарила по порту біля Миколаєва: поранено чоловіка, пошкоджено три судна

Росіяни вдарили по порту біля Миколаєва. Ілюстраційне фото: elevatorist.comРосіяни вдарили по порту біля Миколаєва. Ілюстраційне фото: elevatorist.com

Упродовж минулої доби та вранці 25 липня росіяни атакували Миколаївську область ударними безпілотниками різних типів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Під ударом опинилася портова інфраструктура Миколаївського району. Поранення дістав 50-річний чоловік, його госпіталізували. Стан постраждалого лікарі оцінюють як тяжкий. Також пошкоджено три цивільні судна.

Крім того, війська РФ атакували ударними безпілотниками «Молнія» Снігурівську громаду. 45-річна жінка та 57-річний чоловік, які дістали поранення внаслідок одного з попередніх обстрілів села Євгенівка, залишаються в лікарні. Станом на ранок чоловік перебуває у стабільному стані, жінка — у стабільно тяжкому.

Також учора російські війська тричі атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, російська армія вже вчетверте за останні три доби атакувала портову інфраструктуру Миколаївського району. Через удар 24 липня були також пошкоджені два цивільні судна.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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