Управління лісового господарства пропонувало віднести 177 га у Миколаєві до самозалісених: міськрада готує відмову

Південне управління лісового господарства хотіло віднести майже 177 га у Миколаєві до самозалісених. Фото: МикВісті

Південне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства зверталося до Миколаївської міськради, щоб визначити 177,3 гектарів у місті самозалісеними. Це рішення мали розглянути на сесії, але оскільки цього не зробили, прокуратура подала позов до суду. Тепер готують проєкт рішення сесії з відмовою управлінню лісового господарства.

Про це йшла мова на засіданні комісії міської ради з питань екології і природокористування, пишуть «МикВісті».

У проєкті рішення сесії йдеться про те, що питання стосувалося чотирьох земельних ділянок загальною площею 177,3 гектари. Згідно з генпланом міста, ці ділянки є зеленими насадженнями спеціального призначення.

«Такі території виконують екологічні, санітарні та інженерно-захисні функції та на даний час не передбачають ведення лісового господарства без внесення змін до містобудівної документації, у тому числі Генерального плану міста Миколаєва, у встановленому законодавством порядку», — йдеться у проєкті рішення.

На комісії перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов розповів, що Південне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства у лютому звернулося з листом, на який дали відмову визнавати ділянки самозалісеними.

— Для того, щоб визнавати такі території самозалісеними, треба мати відповідну землевпорядну документацію. Вона не була надана, фактично було просто звернення на двох аркушах і все. Друге: у своєму зверненні вони писали загальними фразами, які передбачені відповідними нормативними документами, в тому числі посилаючись на можливість здійснення мисливства. Ну скоріш за все це не малося на увазі, але, на жаль, воно виглядало так по листу, що пропонувалося визнати самозалісною, в тому числі забезпечити здійснення мисливства на території міста. А вже ж все це стало підставою для того, щоб департамент архітектури підготував відповідну відповідь із відмовою, — пояснив Ігор Набатов.

Заступник директора департаменту — начальник управління земельних відносин департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міськради Юрій Платонов зазначив, що були й інші звернення.

— Ми їм написали листа, що у містобудівній документації це не передбачено. Це ж землі міста. Ми плануємо їх. У нас є дуже багато територій, де можна займати це все лісами займатися і всім іншим. Ми відмовляли, — сказав Юрій Платонов.

Південне управління лісового господарства хотіло віднести майже 177 га у Миколаєві до самозалісених. Cкриншот з трансляції

Як додав заступник директора Департаменту ЖКГ, далі прокуратура подала позов до суду, оскільки питання мали розглянути на сесії міськради.

— На думку прокуратури і, на жаль, суду першої інстанції, це повинно було бути розглянуто не виконавчими органами, а саме сесією міської ради. І фактично на виконання вже рішення суду першої інстанції, зараз ми перебуваємо в апеляції, ми вирішили підготувати відповідний документ, який продублює позицію, що була в листі початково, але вже відповідним рішенням сесії міської ради, щоб це питання було закрите і предмети спору як такого більше не було, — сказав Ігор Набатов.

На його думку, якщо на сесії міськради дадуть відмову, то фактично справа у суді буде закрита через відсутність предмету спору.

Земельна комісія дала погодження для розгляду питання на сесії, щоб земельні ділянки відмовили відносити до самозалісених.

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