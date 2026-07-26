Росіяни атакували дроном магазин на Миколаївщині: двоє поранених

У Снігурівській громаді дрон «Молнія» влучив у торговельний заклад: є постраждалі. Фото: архів МикВісті

Увечері російські війська атакували Снігурівку ударним безпілотником типу «Молнія». Під удар потрапив торговельний заклад, унаслідок чого поранення дістали двоє людей.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Внаслідок атаки поранено 45-річну жінку та 57-річного чоловіка. Обох госпіталізували до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що у Чернігові російський безпілотник впав на супермаркет у районі ЗАЗ. За попередніми даними, загинули двоє людей, серед них — 10-річна дитина.