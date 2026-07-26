Росіяни атакували дроном магазин на Миколаївщині: двоє поранених
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- Аліна КвіткоРепортерка
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Увечері російські війська атакували Снігурівку ударним безпілотником типу «Молнія». Під удар потрапив торговельний заклад, унаслідок чого поранення дістали двоє людей.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
Внаслідок атаки поранено 45-річну жінку та 57-річного чоловіка. Обох госпіталізували до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що у Чернігові російський безпілотник впав на супермаркет у районі ЗАЗ. За попередніми даними, загинули двоє людей, серед них — 10-річна дитина.
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