 Росіяни атакували дроном магазин на Миколаївщині: двоє поранених

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Головна Новини Інциденти 21:38, 26 липня, 2026

Росіяни атакували дроном магазин на Миколаївщині: двоє поранених

У Снігурівській громаді дрон «Молнія» влучив у торговельний заклад: є постраждалі. Фото: архів МикВістіУ Снігурівській громаді дрон «Молнія» влучив у торговельний заклад: є постраждалі. Фото: архів МикВісті

Увечері російські війська атакували Снігурівку ударним безпілотником типу «Молнія». Під удар потрапив торговельний заклад, унаслідок чого поранення дістали двоє людей.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Внаслідок атаки поранено 45-річну жінку та 57-річного чоловіка. Обох госпіталізували до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що у Чернігові російський безпілотник впав на супермаркет у районі ЗАЗ. За попередніми даними, загинули двоє людей, серед них — 10-річна дитина.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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