 У Чернігові дрон впав на супермаркет: загинули двоє людей, серед них — 10-річна дитина

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Головна Новини Інциденти 17:35, 26 липня, 2026

У Чернігові дрон впав на супермаркет: загинули двоє людей, серед них — 10-річна дитина

Атака на Чернігів, є загиблі. Фото:bryzynskyiАтака на Чернігів, є загиблі. Фото:bryzynskyi

У Чернігові російський безпілотник впав на супермаркет у районі ЗАЗ. За попередніми даними, загинули двоє людей, серед них — 10-річна дитина.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За уточненими даними, постраждали 13 людей — четверо чоловіків і дев'ять жінок. Трьох потерпілих госпіталізували у стані середньої тяжкості. Іншим надали медичну допомогу амбулаторно та відпустили додому.

На місці удару працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, останніми тижнями Чернігівщина регулярно зазнає російських атак. 11 липня під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури, тоді поранення дістав його працівник, також були пошкоджені приватні будинки. Наприкінці червня російські війська масовано атакували Чернігів ударними безпілотниками — за 20 хвилин у місті пролунало понад десять вибухів.

Нагадаємо, що минулої доби російські війська атакували Миколаївщину ударними безпілотниками типу «Shahed/Гербера». Під ударом опинилася портова інфраструктура.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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