 У Румунії F-16 втретє за кілька днів збив безпілотник, що залетів у повітряний простір країни

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Головна Новини Оборона 15:13, 26 липня, 2026

У Румунії F-16 втретє за кілька днів збив безпілотник, що залетів у повітряний простір країни

Румунія вдруге за останній час збила дрон, який порушив її повітряний простір. Ілюстраційне фото: Handout via REUTERSРумунія вдруге за останній час збила дрон, який порушив її повітряний простір. Ілюстраційне фото: Handout via REUTERS

Уранці 26 липня румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який незаконно перетнув повітряний простір країни. Це вже третій подібний випадок за останні кілька днів.

Про це написав президент Нікушор Дан.

За його словами, після завершення розслідування Бухарест висловить Росії дипломатичний протест. Водночас президент не уточнив, про який саме безпілотник ідеться.

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Напередодні румунська прокуратура підтвердила, що один із раніше збитих дронів був російським ударним безпілотником типу Shahed. Порушення повітряного простору Румунії також фіксували 24 і 25 липня.

Російські дрони, які під час атак на Одещину, зокрема портову інфраструктуру, прямують поблизу румунського кордону, регулярно залітають у повітряний простір країни.

Наприкінці червня Міністерство оборони Румунії повідомляло, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зафіксувало понад 100 випадків атак на українські об'єкти поблизу румунського кордону. Саме через це уламки та безпілотники неодноразово потрапляли на територію країни.

Раніше, президент Європейської ради Антоніу Кошта прокоментував інцидент із дроном, який порушив повітряний простір Румунії та був збитий румунськими військовими.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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