У ЄС відреагували на нове порушення повітряного простору Румунії дроном
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Президент Європейської ради Антоніу Кошта прокоментував інцидент із дроном, який порушив повітряний простір Румунії та був збитий румунськими військовими.
Про це він написав у соцмережі Х.
Антоніу Кошта подякував румунській владі за швидку та ефективну реакцію на порушення повітряного простору.
«Ми висловлюємо повну солідарність з Румунією та її народом. Безпека Румунії — це безпека Європи. Ми й надалі будемо зміцнювати безпеку, стійкість та потенціал стримування Європейського Союзу, зокрема вздовж нашого східного кордону», — наголосив він.
Нагадаємо, що за останній час Військово-повітряні сили Румунії вже вдруге збили дрон, який порушив повітряний простір країни.
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