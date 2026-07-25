У ЄС відреагували на нове порушення повітряного простору Румунії дроном

Румунія вдруге за останній час збила дрон, який порушив її повітряний простір. Ілюстраційне фото: Handout via REUTERS

Президент Європейської ради Антоніу Кошта прокоментував інцидент із дроном, який порушив повітряний простір Румунії та був збитий румунськими військовими.

Про це він написав у соцмережі Х.

Антоніу Кошта подякував румунській владі за швидку та ефективну реакцію на порушення повітряного простору.

«Ми висловлюємо повну солідарність з Румунією та її народом. Безпека Румунії — це безпека Європи. Ми й надалі будемо зміцнювати безпеку, стійкість та потенціал стримування Європейського Союзу, зокрема вздовж нашого східного кордону», — наголосив він.

Нагадаємо, що за останній час Військово-повітряні сили Румунії вже вдруге збили дрон, який порушив повітряний простір країни.