 У ЄС відреагували на нове порушення повітряного простору Румунії дроном

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Головна Новини Політика 19:20, 25 липня, 2026

У ЄС відреагували на нове порушення повітряного простору Румунії дроном

Румунія вдруге за останній час збила дрон, який порушив її повітряний простір. Ілюстраційне фото: Handout via REUTERSРумунія вдруге за останній час збила дрон, який порушив її повітряний простір. Ілюстраційне фото: Handout via REUTERS

Президент Європейської ради Антоніу Кошта прокоментував інцидент із дроном, який порушив повітряний простір Румунії та був збитий румунськими військовими.

Про це він написав у соцмережі Х.

Антоніу Кошта подякував румунській владі за швидку та ефективну реакцію на порушення повітряного простору.

«Ми висловлюємо повну солідарність з Румунією та її народом. Безпека Румунії — це безпека Європи. Ми й надалі будемо зміцнювати безпеку, стійкість та потенціал стримування Європейського Союзу, зокрема вздовж нашого східного кордону», — наголосив він.

Нагадаємо, що за останній час Військово-повітряні сили Румунії вже вдруге збили дрон, який порушив повітряний простір країни.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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