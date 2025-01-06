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Жителя Херсона підозрюють у незаконній торгівлі зброєю, яку знайшов під час розкопок

Зброя, яку вилучили у жителя Херсону. Фото: НацполіціяЗброя, яку вилучили у жителя Херсону. Фото: Нацполіція

Поліцейські підозрюють жителя Херсону у незаконній торгівлі зброєю та боєприпасами, які він знайшов під час розкопок. Тепер йому загрожує до семи років тюрми. 

Як повідомили у Нацполіції, фігуранта затримали під час спроби продажі «небезпечних розкопок».

Зазначається, що поліцейські отримали інформацію, що 48-річний херсонець відшукує зброю під час розкопок та намагається її продати. У ході слідства, правоохоронці задокументували два факти збуту небезпечних предметів. 

Зброя, яку вилучили у жителя Херсону. Фото: НацполіціяЗброя, яку вилучили у жителя Херсону. Фото: Нацполіція
Зброя, яку вилучили у жителя Херсону. Фото: НацполіціяЗброя, яку вилучили у жителя Херсону. Фото: Нацполіція
Зброя, яку вилучили у жителя Херсону. Фото: НацполіціяЗброя, яку вилучили у жителя Херсону. Фото: Нацполіція

Під час першого епізоду підозрюваний продав  кулемет ДП-27 за 20 тисяч гривень. Його затримали під час другої спроби продажу пістолету-кулемету ППШ та обрізу гвинтівки Мосіна за 40 тисяч гривень.

Крім того, в квартирі фігуранта правоохоронці провели обшук та виявили інші боєприпаси, міну, гранату РПГ-43.

Раніше повідомлялось, що за три тижні жителі Миколаївської області задекларували 70 одиниць зброї. Зокрема, автомати, пістолети, карабіни та боєприпаси.

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