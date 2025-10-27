Кім поки не готовий коментувати результати керівника «Зорі» Цимбала: «Я звіти його не бачив, тому не оцінюю»

Віталій Кім прокоментував ситуацію з конкурсом на керівника оборонного заводу «Зоря-Машпроект». Архівне фото: «МикВісті»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що поки не готовий оцінювати роботу тимчасово виконуючого обов’язків директора державного підприємства «Зоря»-«Машпроект» Олексія Цимбала.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці «МикВісті».

На питання, чи може очільник області оцінити роботу поточного керівника, Віталій Кім зазначив, що має вивчити звітність, а тому дати оцінку зараз не може.

— Я звіти його не бачив, тому зараз не оцінюю. Комунікація є, по взаємодії фах є, а щодо результатів я оцінки поки ще дати не можу, тому що я не аналізував, — сказав голова ОВА.

При цьому він відповів, що йому відомі результати конкурсного відбору на посаду директора «Зорі», які, як повідомляли «МикВісті», Укроборонпром тримає в таємниці. Розголошувати цю інформацію Віталій Кім також відмовився.

— Мені все відомо, але я не скажу. Це підприємство Укроборонпрому, є завдання, які обговорюються в залежності від рівнів, які виконує підприємство. Тому я не хотів би говорити за цю історію, вона на високому рівні обговорюється щодо задачі підприємства. Від задачі залежить керівник, — резюмував Віталій Кім.

Зазначимо, що конкурс пройшов місяць тому, а саме 25 вересня. Станом на 22 жовтня рішення щодо призначення директора миколаївської «Зорі» не прийняте.

Серед претендентів на посаду генерального директора держпідприємства — поточний керівник «Зорі» Олексій Цимбал. У травні стало відомо про те, що його призначили виконуючим обов’язки генерального директора підприємства.

Олексій Цимбал був депутатом Миколаївської міської ради 2010-2015 років від «Партії регіонів» та фігурував у кримінальних справах під час роботи на сумському машинобудівному заводі. Це підприємство контролював бізнесмен Костянтин Григоришин, на якого президент Володимир Зеленський наклав санкції на початку 2025 року.

За інформацією «МикВісті», вже під час проведення конкурсу та розгляду його кандидатури окремі члени комісії обговорювали можливий перетин кордону Олексієм Цимбалом з Російською Федерацією в районі Білгородської області у 2021 році.

Хто такий Олексій Цимбал

Олексій Цимбал народився в Миколаєві 1 жовтня 1971 року, закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут (зараз НУК ім. Адмірала Макарова) за спеціальністю «Економіка і управління в машинобудуванні». У 1994 році прийшов працювати економістом ливарного цеху «Зорі».

У 2010 році Олексій Цимбал став депутатом Миколаївської міської ради від «Партії регіонів» по округу в Інгульському районі. За даними громадського руху «ЧЕСНО» за каденцію він пропустив 96% засідань міської ради. Свою відсутність на сесіях він тоді пояснював роботою в Сумах.

Відомо, що 2011 по 2019 року Олексій Цимбал був генеральним директором ПАТ «Сумське НВО імені М. В. Фрунзе» (зараз «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»). Це один з найбільших в Україні та Європі машинобудівних комплексів з випуску обладнання для нафтової, газової, атомної та хімічної промисловості, до 2014 року 70% експорту підприємства йшло в Росію, казав Олексій Цимбал.

Олексій Цимбал став фігурантом дев’яти кримінальних справ, одна з яких стосувалась невиплати працівникам заводу зарплати на загальну суму близько 100 мільйонів гривень за час роботи у 2017 році.

Олексій Цимбал у сумському суді, скриншот з сюжету «Суспільного»

Йому інкримінували дві статті Кримінального кодексу: «невиконання судового рішення, вчинене службовою особою» та «безпідставна невиплата заробітної плати вчинена умисно керівником підприємства».

У 2021 року в суді під час обрання йому запобіжного заходу, прокуратура наполягала на домашньому арешті з носінням електронного браслета і здачі паспорта для Олексія Цимбала. У той же час, суд також арештував майно Олексія Цимбала в Миколаєві.

«Цимбал, з метою уникнення відповідальності за скоєння кримінального правопорушення може надалі переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Має значну частину майна як на території України, так і за її межами, має документи, що надають право на виїзд за кордон і може їх використовувати для переховування від суду. На даний час за місцем реєстрації не проживає, постійно змінює місце фактичного мешкання. Цимбал може впливати на свідків та потерпілих шляхом здійснення погроз, схиляти до зміни показань», — цитувало «Суспільне» слова прокурора сумської прокуратури Олександра Ганжала. Тоді Олексія Цимбала суд відпустив під особисте зобов’язання.

У лютому 2025 року Зарічний районний суд Сум ухвалив рішення про закриття провадження проти Олексія Цимбала у зв’язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до декларації, у 2024 році Олексій Цимбал отримав дохід у розмірі 2 мільйони 11 тисяч гривень на державному підприємстві «Зоря»-«Машпроект», це у середньому близько 167 тисяч гривень на місяць. У минулому році його Ружина стала власницею автомобіля KIA NIRO 2021 року випуску, а сам Олексій Цимбал володіє LEXUS RX300 2020 року. Окрім житла у Миколаєві, Олексій Цимбал з 2015 року має квартиру в Іспанії, за яку ще виплачує іпотеку. Його дружина у 2021 році придбала будинок у селі Гатному під Києвом.

Розкрадання на «Зорі»

«Зоря»-«Машпроект», архівне фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у вересні 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом ексгендиректорам заводу «Зоря»-«Машпроект» і одному підприємцю у заволодінні 1,32 млрд гривень. Слідство встановило, що керівництво заводу «Зоря»-«Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

У січні 2024 року колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Костянтину Картошкіну зменшили розмір застави на 1 мільйон гривень.

У травні 2024 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдруге залишила без задоволення скаргу на повідомлення про підозру, оголошену колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Андрію Хоменку.