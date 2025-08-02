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«Ми що — не люди?»: миколаївці просять владу пустити комунальний автобус на Казарського

Комунальні автобуси. Фото: КП «Миколаївпастранс»Комунальні автобуси. Фото: КП «Миколаївпастранс»

Жителі мікрорайону Казарського у Миколаєві звернулися до міської влади з проханням запустити комунальний автобус. Люди скаржаться, що єдина маршрутка №89 ходить нестабільно, і після шостої вечора доїхати додому майже неможливо.

Про це повідомила місцева мешканка Ольга Ковшова у листі до редакції «МикВісті»

«Вибачте за звернення до вас, бо вже не знаємо до кого ще можна. Ми жителі мікрорайону Казарського, просто дуже, дуже просимо вас достукатися до наших можновладців щоб пустили комунальний автобус до нас, бо доїхати 89-м маршрутом з праці після шостої години вечора просто нереально», — йдеться у листі. 

Вона пише, що ситуація особливо складна у вихідні: тоді маршрутка або не їде зовсім, або її доводиться чекати надто довго. А пенсіонери, яких у районі чимало, взагалі не мають змоги користуватися пільговим проїздом.

«Маршрутка у нас на район ходить одна єдина, пенсіонерів тут також як і у всіх районах багато, але таких можливостей щоб доїхати до центру, або ринку безкоштовно немає. В вихідні, то просто якийсь кошмар, дочекатися маршрутки це щастя. Уже в усі куточки міста ходять автобуси, тролейбуси, а ми що не люди, не хочемо мати такі пільги. Все життя працюємо на місто, платимо податки. Скільки можна місцевій владі над нами знущатися. Дуже сподіваємось на вашу допомогу», — розповіла Ольга Ковшова.

Раніше директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко розповів про можливий запуск додаткового маршруту до мікрорайону Казарського.

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