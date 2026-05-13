 Польща посилила мовні вимоги для українських лікарів

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • четвер

    14 травня, 2026

  • 13.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 13.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Польщі понад сотня українських лікарів залишилися без ліцензій через незнання мови

Польща посилила мовні вимоги для українських лікарів. Фото: Parlamentarny.plПольща посилила мовні вимоги для українських лікарів. Фото: Parlamentarny.pl

У Польщі 146 лікарів з України втратили право на медичну практику, а ще близько тисячі можуть залишитися без ліцензій найближчим часом через нові мовні вимоги.

Про це в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita заявив президент Вищої медичної ради Польщі Лукаш Янковський.

За його словами, 1 травня завершився термін дії тимчасових дозволів для іноземних медиків, які працювали у країні за спрощеною процедурою. Тепер для продовження роботи лікарі мають підтвердити знання польської мови на рівні B1.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Ця вимога стосується близько 3000 українських лікарів, однак приблизно третина з них досі не надала мовний сертифікат.

— Якщо хтось не вміє говорити польською, він не повинен працювати лікарем у Польщі, — зазначив Лукаш Янковський.

Він додав, що українські медики переважно працюють у відділеннях невідкладної допомоги та провінційних лікарнях, де бракує польських спеціалістів. Водночас, за словами Лукаша Янковського, недостатнє знання мови може впливати на якість лікування та створювати ризики для пацієнтів.

— У нас складається враження, що українські лікарі не до кінця усвідомлювали всю вагу відповідальності, зокрема кримінально-правової, яка покладається на лікаря у відділенні екстреної медичної допомоги; не володіючи польською мовою, вони виконують цю роботу не до кінця усвідомлено, — наголосив він.

Разом із тим Лукаш Янковський зауважив, що частина українських лікарів добре володіє польською мовою, має необхідні дипломи та працює навіть старанніше за деяких польських колег, прагнучи довести свій професіоналізм.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що українці в Польщі мають вищий рівень професійної активності, ніж поляки.

Останні новини про: Медицина

На Миколаївщині зростає ризик малярії: у регіоні виявили небезпечних комарів
Німеччина передала Одесі сучасне офтальмологічне обладнання для дитячої лікарні
У квітні на Миколаївщині у 26 пацієнтів діагностували ВІЛ-інфекцію
Реклама
Читайте також:
новини
Гречка подорожчала на майже 30%: як змінились ціни на Миколаївщині у квітні

Світлана Іванченко
новини
У Миколаєві на маршрути пастрансу вийшли придбані майже рік тому 10 турецьких автобусів

Аліна Квітко
новини
Суд з другої спроби затвердив угоду екскерівниці МСЕК Бєлякової: її визнали винною і дали 5 років умовно

Аліса Мелік-Адамян
новини
Виконком погодив демонтаж ще двох пошкоджених обстрілами будівель у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
«Люди створюють смітники на могилах», — Сєнкевич про стан кладовищ у Миколаєві після поминальних днів

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

У квітні на Миколаївщині у 26 пацієнтів діагностували ВІЛ-інфекцію
Німеччина передала Одесі сучасне офтальмологічне обладнання для дитячої лікарні
На Миколаївщині зростає ризик малярії: у регіоні виявили небезпечних комарів

У Миколаєві на маршрути пастрансу вийшли придбані майже рік тому 10 турецьких автобусів

Екопрокуратура розслідує можливі порушення процедури ОВД щодо будівництва АЗС у Миколаєві

5 годин тому

Гречка подорожчала на майже 30%: як змінились ціни на Миколаївщині у квітні

Світлана Іванченко

Головне сьогодні