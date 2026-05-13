У Польщі понад сотня українських лікарів залишилися без ліцензій через незнання мови

Польща посилила мовні вимоги для українських лікарів. Фото: Parlamentarny.pl

У Польщі 146 лікарів з України втратили право на медичну практику, а ще близько тисячі можуть залишитися без ліцензій найближчим часом через нові мовні вимоги.

Про це в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita заявив президент Вищої медичної ради Польщі Лукаш Янковський.

За його словами, 1 травня завершився термін дії тимчасових дозволів для іноземних медиків, які працювали у країні за спрощеною процедурою. Тепер для продовження роботи лікарі мають підтвердити знання польської мови на рівні B1.

Ця вимога стосується близько 3000 українських лікарів, однак приблизно третина з них досі не надала мовний сертифікат.

— Якщо хтось не вміє говорити польською, він не повинен працювати лікарем у Польщі, — зазначив Лукаш Янковський.

Він додав, що українські медики переважно працюють у відділеннях невідкладної допомоги та провінційних лікарнях, де бракує польських спеціалістів. Водночас, за словами Лукаша Янковського, недостатнє знання мови може впливати на якість лікування та створювати ризики для пацієнтів.

— У нас складається враження, що українські лікарі не до кінця усвідомлювали всю вагу відповідальності, зокрема кримінально-правової, яка покладається на лікаря у відділенні екстреної медичної допомоги; не володіючи польською мовою, вони виконують цю роботу не до кінця усвідомлено, — наголосив він.

Разом із тим Лукаш Янковський зауважив, що частина українських лікарів добре володіє польською мовою, має необхідні дипломи та працює навіть старанніше за деяких польських колег, прагнучи довести свій професіоналізм.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що українці в Польщі мають вищий рівень професійної активності, ніж поляки.