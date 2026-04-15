У Миколаєві адміністрації трьох районів витратили понад ₴700 тисяч на адресні таблички

Таблички на вулицях Миколаєва. Фото: МикВісті

У Миколаєві адміністрації трьох районів за три роки витратили понад 700 тисяч гривень на виготовлення та встановлення нових адресних покажчиків на вулицях.

Про це йдеться у відповіді виконавчого комітету Миколаївської міської ради на запит «МикВісті».

Згідно з рішенням виконкому Миколаївської міської ради, встановлення табличок із назвами вулиць і номерами будинків належить до повноважень адміністрацій районів. Водночас у зелених зонах за встановлення табличок відповідає КП «Миколаївські парки».

За інформацією адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради, у 2025 році на придбання та встановлення адресних табличок ними було витрачено 296 тисяч 862 гривні (89 тисяч 267 тисячі виготовлення та 207 тисяч 595 гривень встановлення). Однак у документі не вказано ані кількості виготовлених адресних покажчиків, ані вулиць, де були встановлені. На 2026 рік роботи з даного напрямку не заплановані.

У Центральному районі за 2023-2025 роки виготовили 451 адресний покажчик за 147 тисяч 566 гривень. На їх встановлення витратили 78 тисяч 700 гривень.

2023 рік — виготовили 130 адресних покажчиків за 39 тисяч гривень. Ще 13 тисяч гривень витратили на встановлення.

2025 рік — виготовлено 321 покажчик за 108 тисяч 566 гривень. На встановлення витратили 65 тисяч 700 гривень.

У 2026 році адміністрація замовила виготовлення 180 адресних табличок за 88 тисяч 230 гривень.

Інформація щодо придбання та встановлення адресних покажчиків за 2023 та 2025 роки (Центральний район)

У Заводському районі за 2023-2025 рік виготовили 546 адресних покажчиків за 154 тисячі 80 гривень. А ось встановили за ці роки 674 покажчика і витратили на це 99 тисяч 250 гривень.

2023 рік

Виготовлено — 359 адресних покажчиків на 71 тисячу 800 гривень

Встановлено — 359 покажчиків на суму 49 тисяч 900 гривень

2024 рік

Виготовлено — 102 адресних покажчиків на 25 тисяч 500 гривень

Встановлено — 102 покажчик на суму 12 тисяч 750 гривень

2025 рік

Виготовлено — 85 покажчиків на суму 56 тисяч 780 гривень

Встановлено — 213 покажчиків на суму 36 тисяч 600 гривень

Перелік вулиць на яких встановлено адресні покажчики у 2023 - 2025 роках (Заводський район)

Зазначимо, що типовий вигляд адресних покажчиків затвердили у 2024 році за рішенням виконкому №1984 (зміни внесено у 2025 році). Таблички мають бути виготовлені з металевого композиту або оцинкованого металу.

Зовнішній вигляд адресних покажчиків, затверджених рішенням виконкому

Нагадаємо, що миколаївці мають самостійно встановлювати таблички з новими назвами вулиць на приватних та багатоквартирних будинках у місті.

У лютому 2026 року у Миколаєві депутати міської ради підтримали перейменування вулиці Комарова та вулиці Дмитра Ульянова.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

В лютому мовний обмудсмен Тарас Кремінь розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.

Як відомо, встановленням табличок з новими назвами вулиць на території Миколаєва мають зайнятися адміністрації районів міста.