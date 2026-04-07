Бив та закривав в підвалі: у Миколаєві хлопець попросив, щоб його забрали з родини через знущання вітчима

Ілюстративне фото: iStock

У Миколаєві хлопець звернувся до служби у справах дітей із проханням забрати його з сім’ї через знущання вітчима.

Відповідне рішення затвердили на виконкомі 25 березня, пишуть «МикВісті».

За даними проєкту, хлопчик розповів, що вітчим бив його, закривав у підвалі на кілька годин, вдарив м'ячем в обличчя та кричав. Через це він втік з дому до дідуся та бабусі і не хоче повертатися до матері та вітчима.

«Звернувся до служби у справах дітей адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради та повідомив, що його вітчим жорстоко з ним поводиться, а саме: б’є його, закриває в підвалі на декілька годин без світла просто на підлозі, двічі вдарив м’ячем в обличчя, відібрав всі іграшки, кричить на нього, принижує, позбавив спілкування з однолітками, тому він втік з дому в брудному старому одязі до діда з бабою та не бажає повертатися до матері та вітчима, просив його захистити», — йдеться у документі.

Фахівці служби у справах дітей та Миколаївського міського центру соціальних служб оцінили ситуацію, як загрозу життю та здоров’ю дитини. На засіданні комісії з питань захисту прав дитини рекомендували негайно вилучити хлопчика з сім’ї та тимчасово влаштувати його у родину бабусі та дідуся.

