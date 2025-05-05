Миколаївці мають самостійно встановлювати таблички з новими назвами вулиць на своїх будинках, — головний архітектор
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- Юлія Бойченко
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8:13, 05 травня, 2025
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Миколаївці мають самостійно встановлювати таблички з новими назвами вулиць на приватних та багатоквартирних будинках у місті.
Про це сказав головний архітектор Миколаєва Євген Поляков в ефірі телеканалу «Март».
— Ситуація сьогодні така, що ми затвердили зовнішній вигляд таких покажчиків на виконкомі. Якщо ви маєте великий будинок, і ви його поділили — одна квартира для вас, а одна для вашої дитини — то з 90-х років в усіх рішеннях виконкому зазначалося, що ми надаємо вам окрему адресу, а ваш обов'язок повісити відповідний адресний покажчик.
Якщо це 9-поверхівка, то, по-перше, там була реформа. Тобто у нас були приватні квартири, фонд утримувався міським бюджетом, ЖЕКами, потім перейшли до ОСББ. Якщо це ОСББ, то це їх обов'язок мати відповідний покажчик на своєму будинку. Це правила благоустрою міста Миколаєва — їх завжди потрібно було виконувати. Це з'явилося не сьогодні, — сказав Євген Поляков.
Водночас, додав він, встановлювати нові таблички на території зелених зон має комунальне підприємство «Парки», а на адміністративних будівлях — відповідні установи.
Головний архітектор зазначив, що замінити усі покажчики у Миколаєві неможливо, тому першочергове завдання прибрати ті з них, які російською мовою.
— Ми проводили багато нарад з цього питання — немає завдання змінювати покажчики на всьому місту, адже це неможливо виконати. По-перше, потрібно прибрати покажчики на російській мові, тому що це пряма вимога закону і у нас вже за сотні звернень саме зі скаргами, щоб прибрати з публічного простору російськомовні вивіски, — додав Євген Поляков.
До цього повідомлялось, що у Миколаєві затвердили вимоги до зовнішнього вигляду табличок з назвами вулиць та зелених зон на території міста. Їх мають розмістити на житлових будинках, малоповерхових нежитлових будівлях, а також біля зелених зон міста.
Перейменування топонімів у Миколаєві
У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.
Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.
У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.
В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.
В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.
В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.
В лютому мовний обмудсмен Тарас Кремінь розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.
1 травня Миколаївська міська рада запустила онлайн-опитування, де мешканці можуть обрати нові назви топонімів у місті.
Разом з тим директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий виступив проти перейменування вулиць без врахування історичного фактору, зокрема, він навів в приклад вулиці Лягіна, Фалєєвську та Потьомкінську, наголошуючи на їхньому історичному значенні для Миколаєва.
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