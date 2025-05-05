Миколаївці мають самостійно встановлювати таблички з новими назвами вулиць на своїх будинках, — головний архітектор

Вулиця Адмірала Макарова до 1986 року носила ім‘я польського революціонера Юрія Мархлевського, на деяких будинках досі збереглися старі адресні таблички, архівне фото «МикВісті»

Миколаївці мають самостійно встановлювати таблички з новими назвами вулиць на приватних та багатоквартирних будинках у місті.

Про це сказав головний архітектор Миколаєва Євген Поляков в ефірі телеканалу «Март».

— Ситуація сьогодні така, що ми затвердили зовнішній вигляд таких покажчиків на виконкомі. Якщо ви маєте великий будинок, і ви його поділили — одна квартира для вас, а одна для вашої дитини — то з 90-х років в усіх рішеннях виконкому зазначалося, що ми надаємо вам окрему адресу, а ваш обов'язок повісити відповідний адресний покажчик. Якщо це 9-поверхівка, то, по-перше, там була реформа. Тобто у нас були приватні квартири, фонд утримувався міським бюджетом, ЖЕКами, потім перейшли до ОСББ. Якщо це ОСББ, то це їх обов'язок мати відповідний покажчик на своєму будинку. Це правила благоустрою міста Миколаєва — їх завжди потрібно було виконувати. Це з'явилося не сьогодні, — сказав Євген Поляков.

Водночас, додав він, встановлювати нові таблички на території зелених зон має комунальне підприємство «Парки», а на адміністративних будівлях — відповідні установи.

Головний архітектор зазначив, що замінити усі покажчики у Миколаєві неможливо, тому першочергове завдання прибрати ті з них, які російською мовою.

— Ми проводили багато нарад з цього питання — немає завдання змінювати покажчики на всьому місту, адже це неможливо виконати. По-перше, потрібно прибрати покажчики на російській мові, тому що це пряма вимога закону і у нас вже за сотні звернень саме зі скаргами, щоб прибрати з публічного простору російськомовні вивіски, — додав Євген Поляков.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві затвердили вимоги до зовнішнього вигляду табличок з назвами вулиць та зелених зон на території міста. Їх мають розмістити на житлових будинках, малоповерхових нежитлових будівлях, а також біля зелених зон міста.