Копитін про причетність до справи Тимошенко: «Не коментую дії органів та підтримую антикорупційні інституції»

Народний депутат Ігор Копитін. Фото з його соцмереж

Народний депутат від «Слуги народу» Ігор Копитін не заперечив заяву лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко про те, що він записував розмови із нею для НАБУ, але і не підтвердив цього.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Зазначимо, що сьогодні на суді Юлія Тимошенко зробила низку заяв на адресу Ігоря Копитіна. Вона сказала, що той є агентом НАБУ і перебуває у них під тиском через наявність у нього кримінальної справи. Вона, як стверджує підозрювана, повʼязана із російським бізнесом та наркотрафіком.

У свою чергу, Ігор Копитін поширювані щодо нього твердження та припущення не мають підтверджених фактів і не відповідають дійсності. Він зазначив, що його намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій, до яких він не причетний.

— Я не беру участі в політичних іграх і тим більше — не коментую дії правоохоронних органів. Послідовно підтримую курс на боротьбу з корупцією та ефективну роботу антикорупційних інституцій. Саме правова процедура, а не публічні заяви чи натяки, має давати відповіді на всі запитання. Продовжую виконувати свої обов’язки народного депутата і працювати над тими питаннями, які є важливими для держави та громадян, — наголосив Ігор Копитін.

За що вручили підозру Тимошенко?

Про обшуки в офісі партії «Батьківщина» стало відомо 13 січня. Вранці 14 січня лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.

14 січня Національне антикорупційне бюро України вручило підозру лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Пізніше НАБУ опублікували розмови, на яких чутно розмову Тимошенко з невідомим нардепом, якому вона пропонувала гроші за голосування.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 16 січня у суді сторона обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді 50 мільйонів гривень застави та певних обов'язків. 15 січня Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки.

Бізнесмен Ігор Коломойський, який сам наразі знаходиться на лаві підсудних, прокоментував обшуки, які проводили НАБУ у лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо підкупу голосів у парламенті.

16 січня ВАКС визначив для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень.

На суді Юлія Тимошенко заявила, що Національне антикорупційне бюро записувало її розмову за допомогою миколаївського народного депутата Ігоря Копитіна.

Після її заяви керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що народний депутат Ігор Копитін є одним із найбільш дисциплінованих депутатів фракції.