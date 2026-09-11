 У Миколаєві запустять «Краєзнавчий трамвай» з історією міста

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Головна Новини Суспільство 16:54, 11 вересня, 2026

У Миколаєві запустять «Краєзнавчий трамвай» з історією міста

У Миколаєві запустять «Краєзнавчий трамвай» з історією міста. Фото: МиколаївелектротрансУ Миколаєві запустять «Краєзнавчий трамвай» з історією міста. Фото: Миколаївелектротранс

У Миколаєві 12 вересня на маршрут №1 вийде «Краєзнавчий трамвай», у салоні якого розмістили інформаційні постери про історію міста та області.

Про це повідомили у КП «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що трамвай створили у співпраці КП «Миколаївелектротранс» та Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

«У салоні трамвая №1112 розміщено інформаційні постери — коротку подорож крізь тисячоліття історії. Тут зібрані події, цікаві факти, таємниці та рекорди, які допоможуть побачити знайомі вулиці й місця з іншого боку», — йдеться в повідомленні.

Завтра, 12 вересня, трамвай почне курсувати маршрутом №1. Надалі його планують випускати на різні маршрути, щоб із матеріалами виставки могли ознайомитися більше пасажирів.

У Миколаєві запустять «Краєзнавчий трамвай» з історією міста. Фото: МиколаївелектротрансУ Миколаєві запустять «Краєзнавчий трамвай» з історією міста. Фото: Миколаївелектротранс
У Миколаєві запустять «Краєзнавчий трамвай» з історією міста. Фото: МиколаївелектротрансУ Миколаєві запустять «Краєзнавчий трамвай» з історією міста. Фото: Миколаївелектротранс
У Миколаєві запустять «Краєзнавчий трамвай» з історією міста. Фото: МиколаївелектротрансУ Миколаєві запустять «Краєзнавчий трамвай» з історією міста. Фото: Миколаївелектротранс

Нагадаємо, що у Миколаєві продовжили термін дії зміненої схеми руху тролейбуса №14. Причина — продовження робіт з реконструкції водопровідної мережі, які проводить «Миколаївводоканал».

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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