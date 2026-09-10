 Тролейбус №14 у Миколаєві курсуватиме за зміненим маршрутом до 21 вересня

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Головна Новини Суспільство 18:14, 10 вересня, 2026

Тролейбус №14 у Миколаєві курсуватиме за зміненим маршрутом до 21 вересня

Тролейбус №14 у Миколаєві курсуватиме за зміненим маршрутом. Фото: МиколаївелектротрансТролейбус №14 у Миколаєві курсуватиме за зміненим маршрутом. Фото: Миколаївелектротранс

У Миколаєві продовжили термін дії зміненої схеми руху тролейбуса №14. Причина — продовження робіт з реконструкції водопровідної мережі, які проводить «Миколаївводоканал».

Про це повідомили в КП ММР «Миколаївелектротранс».

Тролейбус №14 за маршрутом «Залізничний вокзал «Миколаїв-Вантажний» — вулиця Казарського» в обох напрямках курсуватиме через вулицю Олександра Янати. За зміненою схемою рух триватиме до 21 вересня.

Зазначається, що про відновлення руху за звичним маршрутом підприємство повідомить додатково на своїх офіційних ресурсах.

Раніше повідомлялось, що з 24 серпня до 6 вересня у Миколаєві змінюється схема руху тролейбуса №14, який курсує від залізничного вокзалу «Миколаїв-Вантажний» до вулиці Казарського.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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