На Миколаївщині міліють річки, фахівці закликають берегти воду
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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На Миколаївщині у першій половині серпня річки Південний Буг та Синюха були близькими до маловоддя — їхня водність становила лише 21–26%. Фахівці радять жителям області не витрачати воду даремно.
Про це повідомили в Регіональному офісі водних ресурсів з посиланням на дані обласного центру з гідрометеорології.
Низьку водність Південного Бугу зафіксували, зокрема, в районах Підгір’я та Олександрівки, а також на річці Синюха. На більшості інших річок області води також менше, ніж зазвичай у цей період.
За таких умов фахівці радять не витрачати воду даремно.
Що можна зробити щодня?
- не залишати кран відкритим без потреби;
- вчасно ремонтувати крани та труби, що протікають;
- економно використовувати воду вдома та під час господарських робіт;
- не допускати зайвих витрат води;
- берегти річки та підземні води.
Раніше повідомлялось, що через тривалу посуху на Миколаївщині під загрозою врожай пізніх культур.
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