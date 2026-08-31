 На Миколаївщині міліють річки, фахівці закликають берегти воду

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Головна Новини Екологія 17:24, 31 серпня, 2026

На Миколаївщині міліють річки, фахівці закликають берегти воду

Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВістіКраєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

На Миколаївщині у першій половині серпня річки Південний Буг та Синюха були близькими до маловоддя — їхня водність становила лише 21–26%. Фахівці радять жителям області не витрачати воду даремно.

Про це повідомили в Регіональному офісі водних ресурсів з посиланням на дані обласного центру з гідрометеорології.

Низьку водність Південного Бугу зафіксували, зокрема, в районах Підгір’я та Олександрівки, а також на річці Синюха. На більшості інших річок області води також менше, ніж зазвичай у цей період.

За таких умов фахівці радять не витрачати воду даремно.

Що можна зробити щодня?

  • не залишати кран відкритим без потреби;
  • вчасно ремонтувати крани та труби, що протікають;
  • економно використовувати воду вдома та під час господарських робіт;
  • не допускати зайвих витрат води;
  • берегти річки та підземні води.
Інфографіка: Регіональний офіс водних ресурсів Миколаївської областіІнфографіка: Регіональний офіс водних ресурсів Миколаївської області

Раніше повідомлялось, що через тривалу посуху на Миколаївщині під загрозою врожай пізніх культур.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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