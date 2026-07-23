 Спека та екстремальна посуха охопили Європу: що кажуть дослідники

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Головна Новини Екологія 22:23, 23 липня, 2026

Спека та екстремальна посуха охопили Європу: що кажуть дослідники

Голуб. Ілюстративне фото: МикВістіГолуб. Ілюстративне фото: МикВісті

Аномальна спека цього літа посилила посуху в Європі. Через рекордно високі температури, вода швидше випаровується, а континент потерпає від нестачі вологи. Через глобальне потепління ризик таких умов зріс у 80 разів у Західній Європі та у 40 разів — у Східній.

Про це йдеться в новому аналізі міжнародного консорціуму World Weather Attribution, пише The Guardian.

Дослідники вивчали посуху в Західній Європі, зокрема в Англії, Франції, Іспанії, Португалії та Італії, у період із квітня до червня. У Східній Європі нестача опадів триває вже близько року, тому аналіз охопив останні 12 місяців і 15 країн.

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Науковці використали дані метеорологічних спостережень і кліматичні моделі, щоб порівняти нинішні умови з ситуацією, яка була б можливою без додаткового глобального потепління на 1,4 °C.

За словами дослідників, посуху зазвичай пов'язують із тривалою відсутністю опадів. Однак остання зима в Західній Європі була достатньо вологою. Цього разу ключовим фактором стала саме спека, яка значно прискорила випаровування води.

Дослідники оцінюють нинішню посуху як екстремальну, хоча без впливу кліматичної кризи її могли б класифікувати як помірну.

Ситуація вже має серйозні наслідки. У низці європейських країн запровадили обмеження на використання води. Зокрема, на значній частині півдня Англії заборонили використовувати шланги для поливу.

Нагадаємо, що понад десять тисяч людей померли у Європі через рекордну спеку наприкінці червня цього року.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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