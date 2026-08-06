 На Миколаївщині тримається «тепловий купол»: в Очакові зафіксували новий температурний рекорд

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Головна Новини Суспільство 6:40, 06 серпня, 2026

На Миколаївщині тримається «тепловий купол»: в Очакові зафіксували новий температурний рекорд

Спека не відступає: в Очакові оновили температурний рекорд, на Миколаївщині очікують до +38°C. Фото: міськрада МиколаєваСпека не відступає: в Очакові оновили температурний рекорд, на Миколаївщині очікують до +38°C. Фото: міськрада Миколаєва

У Очакові 4 серпня зафіксували новий температурний рекорд. Повітря прогрілося до 36,8°C, що на 0,2°C перевищило попередній максимум для цього дня, встановлений у 2014 році.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, саме на метеостанції в Очакові було оновлено абсолютний максимум температури для 4 серпня за весь період спостережень.

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Втім, спека на Миколаївщині не відступає. За прогнозом синоптиків, 6 серпня в області буде малохмарно та без опадів. Вітер — північно-східний, 5–10 метрів за секунду.

Вночі температура повітря по області становитиме 19–24°C, а вдень підніметься до 33–38°C. У Миколаєві очікується 21–23°C вночі та 36–38°C вдень.

У гідрометцентрі пояснюють, що на початку серпня в області утримується дуже спекотна погода через вплив так званого «теплового купола» та надходження гарячих повітряних мас.

Температурний рекорд, який зафіксували на Миколаївщині 4 серпня. Аналітика гідрометцентруТемпературний рекорд, який зафіксували на Миколаївщині 4 серпня. Аналітика гідрометцентру

Такі погодні умови негативно впливають не лише на самопочуття людей, а й на сільське господарство. Через спеку та нестачу вологи рослини зазнають теплового і водного стресу, що може призвести до зниження врожайності.

— На початку серпня на території Миколаївської області утримується дуже спекотна погода. Максимальна температура повітря досягає 35–37°C, що є наслідком впливу «теплового куполу» та надходження гарячої повітряної маси.

Такі погодні умови створюють значне навантаження на рослини. За високих температур і дефіциту вологи посилюється випаровування, знижується інтенсивність фотосинтезу, пригнічуються процеси росту та розвитку. Тривала спека може призводити до передчасного дозрівання сільськогосподарських культур, погіршення наливу зерна технічних культур, зменшення врожайності, а також до появи сонячних опіків листя й плоді. Навіть теплолюбні культури, такі як соняшник і кукурудза, за тривалого впливу високих температур та нестачі опадів зазнають теплового і водного стресу, – повідомили в гідрометцентрі.

У Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології зазначили, що продовжують стежити за погодними умовами та їхнім впливом на посіви.

Нагадаємо, що аномальна спека цього літа посилила посуху в Європі. Через рекордно високі температури, вода швидше випаровується, а континент потерпає від нестачі вологи. Через глобальне потепління ризик таких умов зріс у 80 разів у Західній Європі та у 40 разів — у Східній. Понад десять тисяч людей померли у Європі через рекордну спеку наприкінці червня цього року.

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Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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