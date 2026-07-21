 Світовий ринок полуниці опинився під впливом аномальної спеки

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Головна Новини Суспільство 0:23, 21 липня, 2026

Світовий ринок полуниці опинився під впливом аномальної спеки

Аномальна спека змінила світовий ринок полуниці. Ілюстративне фото istockphotoАномальна спека змінила світовий ринок полуниці. Ілюстративне фото istockphoto

Аномальна спека у більшості країн Північної півкулі погіршила якість полуниці, зменшила врожай і вплинула на ціни на світовому ринку. Через погодні умови фермери дедалі більше вкладають коштів у теплиці та захищене вирощування.

Про це пише agronews.ua.

У Європі через високі температури змінилися ціни та погіршилася якість ягід. В Італії оптова ціна становить від 3 до 8 євро за кілограм, водночас витрати на логістику та пакування зросли на 10%.

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У Нідерландах після зниження до 2 євро ціна зросла до 6,5 євро за кілограм. Також компанії Royal Berry та Dutch Berries об'єдналися і збільшили площі вирощування до 110 гектарів.

У Франції ягоди, які не відповідають стандартам продажу, масово відправляють на переробку. У Німеччині ціна полуниці другого ґатунку знизилася до 0,80 євро за 500 грамів, а у Швейцарії сезон у відкритому ґрунті завершився раніше.

Водночас у Нижній Австрії зберігаються високий попит і хороша врожайність. У провінції Уельва в Іспанії через зимові шторми виробництво скоротилося на 3% — до 204 тисяч тонн, а експорт зменшився до 675,7 мільйона євро.

У Північній Америці, зокрема в Каліфорнії, травневі дощі та спека призвели до втрати частини врожаю й погіршення зовнішнього вигляду ягід. Водночас ціни залишаються на рівні 10–12 доларів за упаковку.

У Північній Африці показники знижуються. У Марокко площі під полуницею скоротилися з 3700 гектарів у 2022 році до 2300 гектарів у 2025 році, а експорт свіжої ягоди зменшився на 49% через нестачу працівників і конкуренцію з Єгиптом.

У Єгипті також скорочують площі вирощування після рекордного експорту замороженої полуниці на 580 мільйонів євро у 2025 році. Причинами стали зростання витрат, зниження світових цін і посилення з лютого 2026 року контролю ЄС за вмістом пестицидів.

Нагадаємо, що незабаром на Херсонщини розпочнеться масовий збір кавунів.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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