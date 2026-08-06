У Миколаєві демонтували незаконну огорожу за зупинкою «Соборна»

Біля зупинкового комплексу громадського транспорту «Соборна» у Миколаєві демонтували огорожу, яку раніше повторно встановили без дозвільних документів.

Про це пишуть «МикВісті».

Власники комплексу виконали обіцянку та самостійно вирізали конструкцію.

Так територія за зупинкою виглядає наразі. Фото: МикВісті Так територія за зупинкою виглядає наразі. Фото: МикВісті Так територія за зупинкою виглядає наразі. Фото: МикВісті

Раніше головний архітектор Миколаєва Євген Поляков у коментарі «МикВісті» повідомив, що дозвіл на встановлення огорожі не видавався. Після цього Центральна районна адміністрація зв'язалася з власниками комплексу та вимагала усунути порушення.

Нагадаємо, що так званий «молодіжний навіс» демонтували у вересні 2023 року. Тоді знесли повністю усю конструкцію — навіс, середину якого підприємці фактично перетворили на літній майданчик, і паркан. Станом на кінець червня 2026 року огорожа знову з’явилася на місці. Коли саме її встановили та хто це зробив — невідомо.

Навіс був встановлений у 2018 році. Пояснюючи його будівництво за зупинковим павільйоном на зупинці «Соборна», який належить бізнесменам Владиславу Чайці та Олексію Пеліпасу, тодішній головний архітектор Андрій Цимбал сказав, що він зведений для комфорту та для молоді.

Варто зазначити, що власниками зупинного комплексу є фірма «Бізнес-Реал», яку очолює миколаївський бізнесмен Олексій Пеліпас, а також його бізнес-партнери Станіслав Савін та чинний депутат Миколаївської міськради Владислав Чайка.

Коли «МикВісті» у 2018 році питали одного з ініціаторів даного навісу Олексія Пеліпаса, навіщо він там потрібний, той відповів, що це «прекрасно, бо люди можуть там сидіти, пити водичку та спілкуватись».

У 2021 році головний архітектор Миколаєва Андрій Цимбал заявив, що у фірми «Бізнес-Реал» в червні 2020 року закінчився попередній договір оренди на цю земельну ділянку, укладений на 15 років.

Тоді він просив продовжити оренду ще на 15 років, оскільки без нього міська рада не зможе знести будівлі компанії «Бізнес-Реал», аже вона має право власності на нерухоме майно (зупинковий комплекс і кіоски). Чиновник заявив, що міськрада зможе знести або викупити дане майно через суд.