У Миколаєві погодили компенсацій за пошкоджене житло на понад ₴180 млн

Житловий будинок у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Від початку роботи державної програми «єВідновлення» у Миколаєві погодили 3329 компенсацій за пошкоджене житло на загальну суму 180,6 мільйона гривень.

Про це повідомив заступник директора департамента житлово-комунального господарства міської ради Ігор Набатов на апаратній нараді 3 серпня, пишуть «МикВісті».

Загалом за період дії програми миколаївці подали 5768 заяв на отримання компенсації.

— З них розглянуто і прийнято 5513 рішення, позитивних — 3329 на загальну суму 180 мільйонів 596 тисяч гривень, відмовили у наданні компенсації 2184 заявникам, — повідомив він.

Лише від початку 2026 року комісія розглянула 762 заяви. Із них компенсацію погодили 362 власникам пошкодженого житла на загальну суму 32 мільйони гривень, ще 226 заяв отримали відмову.

А що з відновленням житла на Миколаївщині?

З 2023 року в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення». Наразі в області працюють комісії з відновлення пошкодженого житла.

У січні 2024 року квартиру за житловим сертифікатом придбав перший житель Миколаєва.

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Наразі старости сіл на Миколаївщині кажуть, що частина жителів, чиї будинки були повністю зруйновані, отримали житлові сертифікати та вирішили не повертатися до своїх громад.

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Загалом в деокупованих селах Миколаївської області однією з головних проблем залишається нестача робочих місць. Місцеві жителі кажуть, що для повернення людей недостатньо лише відновити житло — необхідно створити робочі місця та відновити соціальну інфраструктуру.