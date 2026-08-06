 У Миколаєві погодили компенсацій за пошкоджене житло на понад ₴180 млн

  • четвер

    6 серпня, 2026

  • 33.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 6 серпня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 33.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 11:22, 06 серпня, 2026

У Миколаєві погодили компенсацій за пошкоджене житло на понад ₴180 млн

Житловий будинок у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»Житловий будинок у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Від початку роботи державної програми «єВідновлення» у Миколаєві погодили 3329 компенсацій за пошкоджене житло на загальну суму 180,6 мільйона гривень.

Про це повідомив заступник директора департамента житлово-комунального господарства міської ради Ігор Набатов на апаратній нараді 3 серпня, пишуть «МикВісті».

Загалом за період дії програми миколаївці подали 5768 заяв на отримання компенсації.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— З них розглянуто і прийнято 5513 рішення, позитивних — 3329 на загальну суму 180 мільйонів 596 тисяч гривень, відмовили у наданні компенсації 2184 заявникам, — повідомив він.

Лише від початку 2026 року комісія розглянула 762 заяви. Із них компенсацію погодили 362 власникам пошкодженого житла на загальну суму 32 мільйони гривень, ще 226 заяв отримали відмову.

А що з відновленням житла на Миколаївщині?

З 2023 року в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення». Наразі в області працюють комісії з відновлення пошкодженого житла.

У січні 2024 року квартиру за житловим сертифікатом придбав перший житель Миколаєва.

Читайте також статтю «МикВісті» «Як у Миколаєві працює «єВідновлення» та чи покривають компенсації потреби людей».

Наразі старости сіл на Миколаївщині кажуть, що частина жителів, чиї будинки були повністю зруйновані, отримали житлові сертифікати та вирішили не повертатися до своїх громад.

Читайте також статтю «МикВісті» «Без школи не буде життя». Як сьогодні живуть найбільш зруйновані села Миколаївщини?.

Загалом в деокупованих селах Миколаївської області однією з головних проблем залишається нестача робочих місць. Місцеві жителі кажуть, що для повернення людей недостатньо лише відновити житло — необхідно створити робочі місця та відновити соціальну інфраструктуру.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

Останні новини про: Зруйноване житло

Власників зруйнованого житла звільнили від комуналки: Рада прийняла закон
Зеленський підписав закон про скасування комуналки для пошкодженого житла
Перші ВПО отримають компенсації за втрачене житло на окупованих територіях вже з 1 травня
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич впевнений, що спрацюється з Решетіловим в якості голови ОВА: «Нам нічого ділити»

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві відбувся форум ЮНОПС: місцевий бізнес навчали, як брати участь у міжнародних тендерах

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві демонтували незаконну огорожу за зупинкою «Соборна»

Аліса Мелікадамян
новини
У Миколаєві лише 6 тисяч людей 40+ пройшли безкоштовний чекап: у багатьох виявили приховані захворювання

Аліна Квітко
новини
У бюджеті Миколаєва немає коштів завершити відбудову гімназії №2: Сєнкевич розраховує на допомогу нового уряду

Аліса Мелікадамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Зруйноване житло

Перші ВПО отримають компенсації за втрачене житло на окупованих територіях вже з 1 травня
Зеленський підписав закон про скасування комуналки для пошкодженого житла
Власників зруйнованого житла звільнили від комуналки: Рада прийняла закон

У Миколаєві лише 6 тисяч людей 40+ пройшли безкоштовний чекап: у багатьох виявили приховані захворювання

У Миколаєві демонтували незаконну огорожу за зупинкою «Соборна»

3 години тому

У Миколаєві відбувся форум ЮНОПС: місцевий бізнес навчали, як брати участь у міжнародних тендерах

Головне сьогодні